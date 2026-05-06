Un terremoto de magnitud 2,9 se deja sentir en el entorno de Padul (Granada)

La provincia de Granada ha registrado un terremoto de magnitud 2.9 que se ha dejado sentir poco después del mediodía de este miércoles en el entorno de la localidad de Padul. - IGN

GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada ha registrado un terremoto de magnitud 2.9 que se ha dejado sentir poco después del mediodía de este miércoles en el entorno de la localidad de Padul.

Así se recoge en información difundida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que señala que el seísmo ha tenido lugar a las 12,16 horas con epicentro en la referida localidad y a una profunidad de tres kilómetros, según el cálculo revisado por el propio instituto.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía ha tenido constancia de al menos una llamada de una persona de Padul que decía haber sentido "un temblor fuerte y corto". El teléfono único de emergencias no tiene constancia de ningún tipo de daños materiales o personales en torno al suceso.

No se trata del único terremoto que ha tenido lugar en esta jornada en Andalucía, toda vez que el IGN también ha registrado un temblor en el Estrecho de Gibraltar a las 8,38 horas de magnitud 2,7 y a nueve kilómetros de profundidad, mientras que al sureste de Córdoba capital también se ha registrado un seismo de madrugada, a las 4,29 horas, de magnitud 3 y a cinco kilómetros de profundidad.