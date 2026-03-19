Tomasito, Cervatana, Mesalla y El Jose acompañarán a Los Delincuentes en las noches de "duende" y "magia" en Andalucía

Los Delinqüentes desvelan los acompañantes para sus tres noches de duende y magia en Andalucía. - LAST TOUR

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Delinqüentes han dado a conocer los artistas que les acompañarán en las tres paradas que efectuarán en su tierra, Andalucía, a menos de un mes para que dé comienzo la gira 25 aniversario de "El sentimiento garrapatero que nos traen las flores" y que hará aún "más mágica y especial si cabe" esta vuelta a los escenarios de la banda jerezana.

Según ha informado Last Tour en una nota, el 14 de junio en el Icónica Santalucía Sevilla Fest estarán acompañados por la leyenda del flamenco Tomasito y por la banda de reciente creación Cervatana. El mes siguiente, el día 4 de julio en su parada en el Music Stadium de Cádiz, Cervatana repetirán como acompañantes y se sumará la compositora gaditana Mesalla y, finalmente, el 25 de julio en el Marenostrum de Fuengirola el acompañamiento correrá a cargo de El Jose, uniéndose de nuevo a la fiesta Cervatana y Mesalla.

Estas fechas "irrepetibles" serán las tres últimas de una gira formada por nueve paradas y que comienza en el Palau Sant Jordi de Barcelona (10 abril), continuando en el Roig Arena de Valencia (17 abril), el Movistar Arena de Madrid (24 abril), el Cubec! de Bilbao (22 mayo), la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (29 mayo) y el Espacio Norte de Murcia (12 de junio).

En esta línea, La primavera trompetera, A la luz del Lorenzo o El aire de la calle serán algunos de los himnos que no faltarán en estas fechas en las que Los Delinqüentes llevarán su sentimiento garrapatero por todo lo alto y ancho del Estado, en un homenaje al recuerdo de Er Migue que, aunque ausente, estará muy presente durante todo el show proyectando su imagen y su voz en una pantalla gigante sobre el escenario y a través de la que acompañará y cantará en sincronía con el resto de la banda.

Por tanto, una forma "emocionante" de reconocer el papel de quien fue el motor creativo y espiritual de la formación, junto a El Canijo de Jerez y Diego 'Ratón', para cerrar un círculo que comenzaron tres amigos sin más pretensiones que la de disfrutar haciendo música y que ha acabado engrosando el repertorio musical del "imaginario cultural".

Asimismo, formados en Jerez de la Frontera a finales de los 90, Los Delinqüentes revolucionaron la música estatal con su fusión de flamenco festivo, rock, blues, reggae y funk, y una actitud "irreverente" y "poética" que los convirtió en un fenómeno "imparable". Su legado sigue vivo no solo en sus discos sino en una generación marcada por su "sentimiento garrapatero".

Por último, las entradas siguen disponibles desde lasttour.org y losdelinquentes.es. Además, habrá viajes organizados desde distintas ciudades para asistir a esta gira especial.