Torres apela a la OMS sobre el crucero con casos de hantavirus: "Tiene que llegar a puerto más cercano en España"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha apelado en el caso del crucero con personas con hantavirus próximo a aguas de Canarias a la comunicación oficial por escrito del director y máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que, según ha dicho, "hace referencia a cuatro artículos expresos" enviados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que "se indica claramente que tiene que llegar al puerto más cercano de España".

"Vamos a estar en permanente contacto y puedo asegurar que pondremos toda la lealtad y me esforzaré en ello con el Gobierno de Canarias para que esto sea una cuestión que se haga de la manera que mandan los protocolos y que lógicamente sea una situación que pronto podamos decir que está ya superada", ha dicho Torres este martes tras ser cuestionado por los periodistas en un acto en Granada.

En el relato de los hechos, el ministro de Política Territorial ha contado como, al conocerse la situación del barco el pasado lunes, la voluntad del Gobierno de España en contacto con el Gobierno de Canarias "fue clara en el sentido de que siguiera su tránsito sin tener que llegar a ningún puerto español".

"Pero todo cambió ante una comunicación oficial y por escrito de la Organización Mundial de la Salud remitida al Gobierno de España y al presidente del Gobierno de España en la que, ante las circunstancias que no respondían a la situación epidemiológica en Cabo Verde y de acuerdo al reglamento sanitario internacional y a los artículos que lo regulan que vinculan a todos los miembros de la condición de la OMS, pues se traslada al Gobierno de España la necesidad que fuera derivado ese barco al puerto más cercano de nuestro país", ha expuesto.

En este punto, Torres ha indicado que desde entonces ha hablado en varias ocasiones con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a quien puso en contacto con la ministra de Sanidad, Mónica García, "y han hablado ayer --este pasado martes-- en varias ocasiones".

Cuestionado por si "no hay respuesta del ministerio" al Gobierno de Canarias y sobre si "no hay medios habilitados" para los enfermos de hantavirus al borde del crucero, Torres ha insistido en la comunnicación que él ha procurado entre Clavijo y García: "Nuestra voluntad, y así fue clara y se le trasladó, es que el barco siguiera su tránsito hasta llegar a Holanda".

En este punto, ha recordado que las circunstancias cambiaron "ante una comunicación oficial vinculante" de la OMS, con personas que están en ese barco, "que aparentemente, excepto aquellas que han sido evacuadas, o lamentablemente las que han fallecido, parece que están en buen estado".

Así ha recordado que el crucero lleva a bordo a personas de distintas nacionalidades, incluidos 14 españoles de seis comunidades autónomas "y estamos ante una situación que tenemos que resolver". "Yo reconozco y tengo que decirlo, soy canario, que todo esto produce inquietud y nerviosismo al lugar donde pueda llegar ese barco", ha añadido.

"Eso es comprensible y hay que ponerse también en el lugar del sitio a donde pueda llegar ese barco", ha expuesto Torres, que, a continuación, ha dicho que "hemos recibido información de expertos epidemiológicos, algunos de ellos de ámbito internacional, con una gran reputación, que son de Canarias, y hacen también un llamamiento a la calma y a la precaución. Y por tanto también yo lo quiero hacer".

En este punto ha recordado que él en su etapa como presidente de Canarias cerró un hotel en febrero del año 2020 con más de mil personas "siguiendo los criterios de salud y los criterios de los expertos. Y fui criticado entonces por el sector turístico, pero era lo que había que hacer".

"Ahora tenemos una comunicación oficial por escrito del director y máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud, que además hace referencia a cuatro artículos expresos enviados al presidente Sánchez, en el que se indica claramente que tiene que llegar al puerto más cercano de España", ha reiterado.

"Y por tanto vamos a estar en permanente contacto y le puedo asegurar que pondremos toda la lealtad, y me esforzaré en ello, lógicamente, con el Gobierno de Canarias para que esto sea una cuestión que se haga de la manera que mandan los protocolos y que, lógicamente, sea una situación que pronto podamos decir que está ya superada", ha expresado.

Cuestionado por el puerto de llegada, ha dicho "no tener es estos momentos esta información", y que en cualquier caso será la ministra de Sanidad, Mónica García, la que tenga que informar al respecto.