Urtasun destaca la "obligación legal y moral" del Gobierno para atender a los afectados por hantavirus del crucero

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, atendiendo a los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz) - EMILIO LÓPEZ/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado este miércoles que es "una obligación legal y moral" del Gobierno de España de atender al crucero de lujo 'MV Hondius', donde se ha declarado un brote de hantavirus, que ya ha causado tres muertos y varios heridos, y que recalaría en Tenerife para que el Hospital de La Candelaria atienda a los pasajeros afectados como centro de referencia tras el acuerdo entre el Gobierno central y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En declaraciones a los medios durante en el marco de un encuentro de campaña en Jerez de la Frontera (Cádiz), Urtasun ha justificado la medida al "obligarlo las leyes del mar" cuando hay una emergencia sanitaria y así lo establecen los protocolos de la OMS.

Así ha reiterado esta "obligación" de España frente al rechazo que ha manifestado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de que el crucero con hantavirus haga escala en las islas por una decisión que a su juicio no obedece a "ningún criterio técnico" ni hay "información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población canaria".

Abundando en esto, ha señalado a las indicaciones del Ministerio de Sanidad sobre que el procedimiento para el atraque del buque y la atención a sus pasajeros se va a hacer "con todas las plenas garantías sanitarias que España ofrece". "Somos un país serio, con instituciones fuertes y con capacidad de gestionar emergencias de este tipo", ha aseverado el ministro y portavoz de Sumar.

Ya este martes, la formación política a la que pertenece solicitaba que España acogiera a este buque "con todas las garantías posibles", dando así "respuesta" a los 14 ciudadanos españoles que se encuentran a bordo, así como al resto de pasajeros.