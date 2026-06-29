Un total de 62 guardias civiles alumnos en prácticas se incorporan en diferentes puestos de la provincia de Córdoba

Un total de 62 guardias civiles alumnos en prácticas se incorporan en diferentes unidades y puestos de la provincia de Córdoba, iniciando así la segunda fase de su período formativo. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 62 guardias civiles alumnos en prácticas se incorporan desde este lunes en diferentes unidades y puestos de la provincia de Córdoba, iniciando así la segunda fase de su período formativo. Con motivo de la época estival, el objetivo es priorizar la presencia de los agentes en las unidades territoriales de seguridad ciudadana en función de las necesidades operativas, donde desarrollarán su período de prácticas de 40 semanas para completar su formación y adquirir la condición de guardias civiles profesionales.

Todo este alumnado procede de las promociones 131ª de la Academia de Guardias de Baeza y 172ª del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. El acto de incorporación, que ha tenido lugar en el patio de armas de la Comandancia de Cordoba, ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, y el coronel jefe de la Comandancia, Ramón María Clemente.

Al respecto, la subdelegada ha dirigido a los nuevos guardias civiles en prácticas unas palabras de bienvenida a la provincia, describiendo las particularidades del territorio y recordándoles que "la Guardia Civil goza de un gran prestigio y reconocimiento de los ciudadanos" y les ha pedido que "desempeñen su servicio con profesionalidad y que no escatimen en esfuerzos para mantener los objetivos logrados hasta ahora por la institución en la provincia".

Mientras, el coronel jefe de la Comandancia también ha querido darles la bienvenida a la provincia, les ha deseado "mucha suerte en sus nuevos destinos" y les ha solicitado que "aprovechen este año de formación en la Comandancia, que se apoyen en la experiencia de sus compañeros más veteranos, porque el destino en seguridad ciudadana les dará la oportunidad de disfrutar de la cercanía con los ciudadanos".

Asimismo, les han informado de "las oportunidades futuras de formación en cuanto al ascenso profesional en la institución, así como especialidades por las que pueden optar". También les han explicado el tipo de servicios ordinarios que realizarán en sus unidades, "en favor de la seguridad ciudadana, el medioambiente o la seguridad vial, así como otros extraordinarios, como los controles contra la delincuencia organizada, la reprensión del contrabando y la lucha contra el narcotráfico, con los que se tendrán que ir familiarizando".

Los nuevos guardias civiles en prácticas van a prestar servicio en distintos puestos de la provincia y serán "un importante apoyo para los cometidos de seguridad ciudadana, propios de la Comandancia de Córdoba, lo cual redundará en una mejora en calidad del servicio que la Guardia Civil presta a los ciudadanos y supondrá una excelente oportunidad para los nuevos guardias civiles, que conocerán la alta reputación del Cuerpo en la sociedad cordobesa, gracias a la profesionalidad con la que prestan el servicio sus compañeros", han resaltado las autoridades.