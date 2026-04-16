El Tour del talento llega a Granada con más de 60 actividades para impulsar el arte y la cultura como protagonistas

Presentación del Tour del Talento en Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tour del talento, coorganizado por la Fundación Princesa de Girona, el Ayuntamiento de Granada y Granada Capital Europea de la Cultura 2031, tiene previsto llegar a la ciudad de Granada con más de 60 actividades para impulsar el talento joven con el arte y la cultura como protagonistas a través de una programación amplia y multidisciplinar.

La presentación ha tenido lugar este jueves con Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, y Jordi Estruga, director del Tour del talento. También han intervenido Pablo González, CEO & Founder de TRIVU, entidad impulsora del Tour, e Ingrid Aznar, directora de Premios de la Fundación Princesa de Girona, además de representantes de entidades y agentes culturales, sociales y empresariales.

El Tour del talento 2026, que este año ha pasado por Sant Boi-Baix de Llobregat, Huesca y Alcalá de Henares, con la participación de más de 30.000 jóvenes, llegará a Granada del 21 al 30 de abril con más de 60 actividades formativas dirigidas a jóvenes en torno a cinco grandes ejes: orientación académica y profesional; cultura, arte y creatividad; ciencia, tecnología e innovación; deporte y valores; y compromiso social, igualdad y ciudadanía.

Además, este año el tour trabajacon el objetivo de dejar un legado en los diferentes territorios que visita, impulsando acciones que permitan prolongar su impacto social y formativo, y que fomenten una mayor participación del talento joven.

Desde el 21 de abril se desarrollará una programación previa que combina talleres, rutas culturales, actividades participativas y espacios de conexión profesional.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha manifestado que es un honor para Granada acoger el Tour del talento que llega a la ciudad en un momento especialmente significativo: "Estamos construyendo el proyecto de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 que nace precisamente de esta convicción: la cultura genera nuevas oportunidades y une a las personas. Que los jóvenes puedan conectar con el arte, la creatividad y la innovación es uno de los grandes objetivos de este proyecto", ha asegurado.

Por su parte, Jordi Estruga, director del Tour del talento, ha destacado que la llegada del tour a Granada busca "convertir a la ciudad durante estos días en un gran espacio de encuentro para el talento joven", ofreciendo una oportunidad para acompañar a los jóvenes en un momento clave y ayudarles a descubrir "qué les mueve, qué se les da bien y cómo pueden empezar a construir su futuro".

Además, ha subrayado la estrecha relación de Granada con "el conocimiento, la cultura, la ciencia y la creatividad", una identidad que se refleja en una agenda con más de 60 actividades, diseñada junto al Ayuntamiento y entidades colaboradoras.

PRINCESA DE GIRONA CONGRESFEST

El Princesa de Girona CongresFest, evento central del Tour del talento, tendrá lugar el 29 de abril, en el auditorio Manuel de Falla, conducido por Rafa Villena y Ana Puerta, creadores escénicos de La Tetera, productora que transforma el teatro de improvisación en experiencias participativas.

La jornada será experiencia dinámica y participativa con entrevistas, ponencias, espacios de reflexión y actuaciones en directo para conectar el talento con el arte, la creatividad y la innovación.

Entre los contenidos destacados, el Princesa de Girona Congresfest acogerá AmplificARTE, el programa educativo de la Fundación Princesa de Girona que utiliza la música como herramienta de desarrollo personal y bienestar emocional.

A través de experiencias musicales en directo y el diálogo con artistas, el formato invita a explorar emociones, fortalecer la autoestima y descubrir el poder transformador de la música como lenguaje universal.

La jornada incluirá también un espacio de diálogo con Premiados Princesa de Girona de la categoría Arte de ediciones anteriores, en el que compartirán trayectorias personales que demuestran que la creatividad se construye con esfuerzo, constancia y compromiso.

Además, el Princesa de Girona CongresFest incorporará una conversación de Ecuación Talento, que conectará a jóvenes con referentes del deporte para reflexionar sobre competencias clave como la resiliencia, la capacidad de aprendizaje y el compromiso.

El evento abordará también el impacto de la tecnología en el futuro profesional y creativo con una sesión dedicada a la Inteligencia Artificial, guiada por Magda Teruel, una de las divulgadoras más reconocidas en España.

El momento más esperado llegará con la proclamación del ganador O ganadora del Premio Princesa de Girona Arte 2026, un galardón dotado con 20.000 euros que reconoce la trayectoria de jóvenes creadores que, a través de su liderazgo, compromiso y creatividad, impulsan proyectos capaces de generar un impacto positivo en la sociedad desde el ámbito artístico y cultural.

En la presentación, Ingrid Aznar ha dado a conocer los nombres de los cinco jóvenes finalistas Premio Princesa de Girona Arte 2026 que defenderán su trayectoria y su proyecto el mismo 29 de abril, ante un jurado de expertos vinculados al ámbito artístico.

Los finalistas representan perfiles innovadores que combinan creatividad, impacto social y visión contemporánea del arte como herramienta de transformación.

Los cinco finalistas son: Xabier Anduaga Martínez, tenor entre los más destacados de su generación en el panorama operístico internacional; Gemma Blasco, directora y guionista con una mirada comprometida con los temas sociales; Valeria Castro, destacada cantante y compositora canaria; César Dezfuli Rello, fotógrafo documental y periodista centrado en derechos humanos y migraciones, y Juan Floristán, pianista de proyección internacional.

EMPLEABIALIDAD Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

La programación del Tour del talento en Granada también reforzará el eje de empleabilidad y orientación profesional con actividades diseñadas para conectar a los jóvenes con el mundo laboral y acompañarlos en la toma de decisiones sobre su futuro.

Una de las más destacadas será el Foro de Talento, el 27 de abril en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, un espacio dirigido a jóvenes universitarios y de FP para reflexionar sobre su futuro y conocer experiencias de emprendimiento.

Este enfoque se completará con el Speed Mentoring - Conexiones con Impacto, una dinámica que permitirá a los participantes identificar fortalezas y mantener conversaciones breves con empresas y profesionales.

Además, el tour incluye la Feria Internacional de Empleo de Granada, en el Palacio de Congresos, un evento de referencia que conecta a empresas e instituciones con personas en búsqueda activa de trabajo. Esta se complementará, unos días más tarde, con la Feria de Orientación Profesional.

ACTIVIDADES CULTURALES DESTACADAS

El Tour del talento en Granada contará con una programación cultural diseñada para acercar el arte y la cultura al público joven y para poner en valor la creatividad como motor de futuro.

Entre las citas más destacadas figura el Concierto lírico del Teatro Real y La Carroza del Teatro Real, el 22 de abril en Fundación Caja Rural Granada y el 30 de abril en la explanada del Palacio de Congresos, respectivamente.

La ciudad también acogerá el espectáculo 'Activando Talento Joven' Danza", un evento flamenco en el Auditorio de La Chumbera, en pleno Sacromonte, con jóvenes talentos del cante, el baile y la guitarra.

Asimismo, el programa cultural incluirá actividades vinculadas a la Feria del Libro de Granada, como un encuentro con jóvenes poetas europeos.