Tres estudiantes cordobesas se alzan con el quinto puesto en la competición educativa Young Business Talents

Las cordobesas Isabel Ruiz, Mar López y Fátima Jiménez, ganadoras de la decimoquinta final nacional de Young Business Talents. - YOUNG BUSINESS TALENTS

MADRID/CÓRDOBA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las cordobesas Isabel Ruiz, Mar López y Fátima Jiménez, estudiantes de 2º de Bachillerato del IES Francisco de los Ríos, en Fernán Núñez (Córdoba) han conseguido alzarse con el quinto puesto como 'mejores empresarios virtuales de España' durante la celebración de la decimoquinta final nacional de Young Business Talents, la mayor competición de simulación empresarial organizada por ABANCA y Praxis MMT, que ha tenido lugar este viernes de manera presencial en Madrid.

Según ha informado la entidad en una nota, las cordobesas han demostrado su "gran talento empresarial" y habilidades directivas al haber conseguido imponerse frente a los 340 estudiantes de 78 centros educativos de toda España que se han dado cita en la fase final de la competición.

De esta manera, han logrado gestionar de la manera "más eficiente" su empresa virtual del sector de la alimentación, especializada en productos lácteos, y obtener la mayor rentabilidad posicionando a su compañía con los mejores resultados económicos frente al resto de participantes.

Además, ha explicado que la toma de decisiones, la estrategia y la visión empresarial han sido "claves" para anticiparse a sus competidores y conseguir la victoria.

Los vencedores han destacado por su trabajo en equipo y la buena comunicación a la hora de tener que tomar decisiones estratégicas en áreas clave como marketing, ventas, producción, recursos humanos o finanzas, para posicionar a su empresa virtual como líder y no caer en bancarrota.

Los ganadores de la competición han sido cuatro estudiantes de 2º de Bachillerato del IES Comuneros de Castilla en Burgos, mientras que el segundo puesto lo han conseguido cuatro estudiantes de 4º de ESO del IES Ordes de La Coruña.

Por su parte, el tercer lugar lo han ocupado cuatro alumnos de 2º de Bachillerato del Colegio Samaniego, en Alcantarilla, Murcia; y en cuarta posición se han clasificado otros tres jóvenes del IES Ordes (La Coruña) estudiantes de 1º de Grado Medio.

"El nivel que hemos visto hoy entre los jóvenes confirma que existe una generación sobradamente preparada, con gran talento y con un enorme potencial. No solo hemos visto competir a estudiantes, sino a auténticos directivos en acción", ha subrayado el director de la competición educativa Young Business Talents, Nuño Nogués.

En este sentido, el director ha destacado que los participantes no solo han adquirido conocimientos, sino que "han sabido aplicarlos con criterio, tomar decisiones complejas y adaptarse a un contexto cambiante, que es exactamente lo que demanda hoy el mundo profesional".

"Este tipo de experiencias permite a los estudiantes enfrentarse a situaciones reales y desarrollar competencias que difícilmente se adquieren solo con la teoría", ha afirmado.

Durante la final del certamen, los más de 300 finalistas, estudiantes de la ESO, Bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio o superior, se han convertido en auténticos directivos, viviendo en primera persona la gestión de una empresa, al tener que dirigir su propia compañía virtual con el uso de un avanzado simulador de gestión empresarial que les ha enfrentado a situaciones reales que se viven dentro de una compañía, como cambios en la demanda, fluctuaciones de precios o decisiones de la competencia.

A lo largo de la jornada, los equipos han tenido que analizar datos, definir estrategias y tomar decisiones en tiempo real con el objetivo de lograr la mayor rentabilidad posible y posicionarse como la empresa más competitiva del mercado.

El camino hasta esta final nacional que pone el broche de oro a esta competición educativa ha sido exigente. Esta edición arrancó el pasado mes de noviembre con la participación de un total de un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios de 406 centros docentes de toda España y solo los mejores equipos han conseguido una plaza en la final.

Los estudiantes han tenido que competir desde las aulas en diferentes fases online con la ayuda de sus profesores, así han podido vivir en primera persona una experiencia de laboratorio sin riesgos, para conocer desde dentro la gestión empresarial.

Más allá de la competición, este programa educativo da la oportunidad a miles de jóvenes de vivir en primera persona la experiencia de dirigir una empresa en un entorno competitivo que reproduce de manera realista las dinámicas del mercado.

Los centros educativos participantes reciben de manera gratuita los simuladores empresariales, una herramienta de aprendizaje innovadora que permite a los estudiantes aplicar conocimientos teóricos en un entorno realista.

Los equipos ganadores se han repartido más de 10.000 euros en premios, destinados tanto a estudiantes como a docentes, además de recibir diplomas acreditativos que contribuirán a enriquecer su desarrollo profesional.

Con esta victoria, Burgos se suma al palmarés de Young Business Talents, en el que Tarragona lidera con cuatro triunfos, seguida de Pontevedra, con tres, y Barcelona, con dos. Madrid, Murcia, Córdoba, Castellón y Valladolid han conseguido alzarse con el título en una ocasión.