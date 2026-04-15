El TSJA confirma cinco años de cárcel a un acusado de continuos robos en casas habitadas de Córdoba

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un varón como autor de un delito continuado de robo en casa habitada, de especial gravedad y participando como miembro de grupo criminal, con la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de cinco años de prisión.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el hombre el día 7 de noviembre de 2018, "puesto de común acuerdo con al menos otras dos personas que se encuentran en paradero desconocido", se desplazó con ellas hasta la capital, "donde se hospedaron ese mismo día a fin de recabar información sobre los lugares más favorables para realizar la actividad a la que se venían dedicando, que es la realización de robos con fuerza en casa habitada".

En este sentido, los jueces detallan que aprovechaban "el horario de mañana en que generalmente los domicilios se encuentran vacíos" para "elegir lugares que por su fácil acceso a las autovías de salida de la ciudad les permitieran una pronta huida, para lo cual visitaron zonas o barrios donde podrían llevar a cabo sus planes".

Así las cosas, el procesado, "en unión de esas personas", entre las 11,00 y las 14,30 horas del día 8 de noviembre, "con la intención de obtener un beneficio ilícito", accedió a un domicilio "fracturando para ello el bombín de la cerradura, del que sustrajo 17 dispositivos electrónicos y una caja fuerte que estaba atornillada al mueble armario del dormitorio principal, con joyas valoradas en 60.000 euros, un sobre con 40.000 euros y, junto a la caja fuerte, otro joyero con pequeñas joyas de diario con un valor de 6.000 euros, más otro sobre con 3.000 euros, documentación, gafas de sol y ropas".

Al respecto, los objetos han sido valorados en 52.664 euros y no se han recuperado. La compañía de seguros ha abonado la cantidad de 8.179 euros, que comprende los desperfectos causados.

Tras ello, entre las 12,30 y las 15,00 horas del mismo día accedió a otro domicilio fracturando el bombín de la cerradura y se apoderó de tres relojes, un juego de pendientes con brillantes, una pulsera o brazalete, dos ordenadores portátiles, una maleta, un traje de caballero y cuatro camisetas tipo polo. Los objetos sustraídos y no recuperados han sido tasados en 5.645 euros.

Y entre las 10,55 y las 12,15 horas del día 27 de noviembre, entró en otra casa, tras reventar el bombín de la puerta, y se apoderó de dos relojes, un bolso, un juego de llaves con mando de local comercial, cuatro piezas de joyería, 144.000 euros en efectivo, diez dispositivos electrónicos y la caja.

Los objetos han sido valorados en 146.582 euros; los desperfectos se han tasado en 254 euros y el perjudicado ha recibido 2.821 euros por parte de la aseguradora.

OTROS ROBOS

No consta la participación del acusado en otras acciones especificadas en el escrito de calificación del Ministerio Público, concretamente nueve llevadas a cabo en inmuebles los día 27 de noviembre, 17 de diciembre y 18 de diciembre de 2018.

Desde que el fiscal emitió el escrito de calificación provisional de los hechos el día 27 de enero de 2020 transcurrieron tres años hasta que la dirección jurídica del procesado presentó el correspondiente escrito de defensa el 23 de febrero de 2023, "habiendo estado localizado durante ese tiempo, en el que hubo que hacer indagaciones a cerca del paradero de los otros dos acusados hasta ser declarados en situación procesal de rebeldía".

Asimismo, se expone que "no consta que en el momento de los hechos el acusado consumiese sustancias tóxicas o cualquier tipo de droga". El acusado ha permanecido en situación de prisión preventiva desde el 18 de septiembre de 2019 hasta el 3 de enero de 2020.