La UCO obtiene por primera vez el sello de compensación de emisiones del Ministerio para la Transición Ecológica

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CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha obtenido por primera vez el sello de acción climática 'Calculo-Reduzco-Compenso' otorgado por la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hasta ahora, la UCO había acreditado su capacidad para calcular su huella de carbono y, en varios ejercicios, reducir sus emisiones, pero la reciente resolución del Ministerio confirma que la universidad ha dado un nuevo paso en su estrategia climática al incorporar por primera vez la compensación de emisiones correspondientes al ejercicio 2024.

Según ha informado la institución universitaria en una nota, en concreto, la UCO ha "compensado un total de 47 toneladas de CO2, lo que representa el 4% de las emisiones de la organización en los alcances 1 y 2 (emisiones directas e indirectas) durante ese año". Esta compensación se ha llevado a cabo mediante la participación en dos proyectos forestales certificados por el Ministerio, centrados en la reforestación y regeneración natural en la Sierra de Segura (Jaén) y en el municipio de Guitiriz (Lugo).

La compensación forma parte de una estrategia más amplia de acción climática, impulsada desde el Vicerrectorado de Campus Sostenible. El objetivo prioritario de la universidad continúa siendo la reducción progresiva de sus emisiones, como paso fundamental hacia la neutralidad climática. En este contexto, la compensación permite equilibrar una parte de las emisiones que actualmente resultan difíciles de evitar en el funcionamiento de la institución, mediante la inversión en proyectos de absorción de dióxido de carbono.

Paralelamente, en el ámbito autonómico, la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha inscrito la huella de carbono de la UCO correspondiente a 2024 en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE).

Con esta doble certificación, estatal y autonómica, la Universidad de Córdoba evidencia y refuerza el compromiso en su hoja de ruta hacia la descarbonización de sus campus.