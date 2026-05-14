La UE se interesa por el Plan Rocío Seguro desplegado por el Gobierno por ser "único en tamaño y aforo en Europa"

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, durante la reunión de coordinación de todos los departamentos de la Administración General del Estado (AGE) y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales que se ha celebrado e - DELEGACION DEL GOBIERNO - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo Plan Rocío Seguro que diseña y despliega el Gobierno de España con motivo de la peregrinación de miles de romeros hasta la aldea de El Rocío, en el término municipal de Almonte (Huelva), ha despertado el interés de la Unión Europea por tratarse de un operativo de seguridad "único" en el ámbito comunitario, "tanto por la magnitud del evento como por el volumen de personas que concentra", lo que lo convierte en un "modelo de referencia" para la gestión de grandes concentraciones en Europa que este año vendrá a conocer un alto representante de la UE.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, durante la reunión de coordinación de todos los departamentos de la Administración General del Estado (AGE) y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales que se ha celebrado este jueves con motivo del arranque del dispositivo, que se prolongará durante 16 días de forma ininterrumpida, desde hoy hasta al 29 de mayo, y en la que participarán más de 3.000 profesionales, de los que más de 2.400 serán agentes de la Guardia Civil.

"Cada año asistimos a un incremento en el número de romeros que participan en esta peregrinación de Pentecostés, que en esta edición contabiliza 127 hermandades filiales, 41 no filiales, 25 agrupaciones nacionales y seis internacionales, a los que se sumarán los visitantes en la propia aldea", ha explicado Pedro Fernández, "unas características por la que en cada edición adaptamos el operativo para garantizar la seguridad ciudadana en los caminos, la estancia en la aldea y el regreso, de modo que todo salga como debe".

De hecho, ha puesto de manifiesto que "ya están registrados más de 4.000 vehículos de tracción animal para transitar por la aldea", cuando en la pasada edición se contabilizaron unos 3.500, "lo que refleja la magnitud del evento en cuestión". Al igual que en las anteriores ediciones, la Guardia Civil compondrá el grueso del operativo, al ser el cuerpo que mayor número de efectivos y medios aporta al dispositivo, con unidades de Seguridad Ciudadana, Cinológico, Tedax, Servicio Aéreo y Marítimo, Equipo Pegaso, Seprona, Grupo de Caballería, GRS, GEAS, Policía Judicial, así como equipos especializados en actividades subacuáticas, aéreos y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que reforzarán la vigilancia tanto en el terreno como en los desplazamientos por las carreteras.

En total serán, 2.430 agentes, con el apoyo de 918 vehículos (motocicletas, quad, furgonetas), helicópteros, drones, caballos y embarcaciones desplegados a lo largo de 100 caminos, puntos singulares y de vulnerabilidad ecológica por adentrarse en zonas de protección medioambiental -Raya Real y Doñana, Vado del Quema, Puente del Ajolí, Paso del Charco y Cruces de Tinajas--, además de tres pasos fluviales del Guadalquivir: embarcadero de Coria del Río (Sevilla), Bajo Guía, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y La Señuela, en Lebrija (Sevilla).

Desde este sábado 16 de mayo, la DGT mantendrá activado su operativo de control y vigilancia de los caminos, que arrancará en la provincia de Sevilla, a continuación en Huelva y, por último, en Cádiz, en el que participarán los agentes de la Agrupación de Tráfico, la patrulla de helicópteros y drones, con el apoyo en apoyo de más de un centenar de personal funcionario y técnico en el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste, que atenderá las labores de supervisión, información y regulación de los desplazamientos, que el pasado año superaron los 108.000 de largo recorrido (5,71% más que en 2024) y 173.700 de corta distancia (4,71% más) en la entrada de El Rocío.

Para ello, contarán con 337 cámaras de circuito cerrado de televisión, 255 estaciones de toma de datos, 277 paneles de mensaje variable y tres estaciones meteorológicas, ofreciendo a los conductores información real de la situación de las carreteras. Como punto clave, la vía de ámbito autonómico A-483, eje principal de acceso a la aldea de El Rocío, se encuentran en obras que imposibilitan habilitar un tercer carril para asegurar la fluidez del tráfico, por lo que Pedro Fernández ha hecho un llamamiento a la prudencia y atención de conductores y peregrinos en esta carretera para evitar accidentes, ya que se prevén complicaciones debido a los trabajos.

En el ámbito digital, la Guardia Civil se encargará del monitoreo constante de amenazas en redes y protección de infraestructuras críticas, así como de la capacidad necesaria para detectar y contener una amenaza en tiempo real. "Todo ello constituye un sistema de control de triple capa de seguridad, desde la vigilancia física en el entorno terrestre y fluvial, pasando por la supervisión aérea, hasta la monitorización del ámbito digital. En definitiva, un dispositivo integral que permite realizar un seguimiento permanente de la romería, anticipar posibles riesgos y garantizar la seguridad de los romeros, la protección del entorno natural y la normalidad en el desarrollo de la peregrinación", ha subrayado Pedro Fernández.

Por su parte, la Policía Nacional también empleará a alrededor de 480 efectivos de ambas demarcaciones andaluzas, cuyas labores comenzarán este sábado 16 de mayo en las provincias de Almería y Granada y continuarán en Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba conforme se vayan acercando los peregrinos y programando las salidas del resto de hermandades más cercanas a la aldea. Con el apoyo de 212 vehículos y quince drones, la Policía Nacional será la responsable de la seguridad ciudadana, el orden público, representación y acompañamiento a las hermandades. Puntos especiales

Como puntos de especial atención, la Policía Nacional intensificará la vigilancia en el tránsito de las hermandades por el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache, así como en los márgenes del paso fluvial de Coria del Río -utilizado por 26 hermandades a la ida y ocho en el regreso- y en el embarque de Sanlúcar de Barrameda-Bajo de Guía. Asimismo, se desplegará un dispositivo específico durante las pernoctaciones en Coria del Río y Alcalá de Guadaíra, con el objetivo de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana durante estos momentos de mayor concentración de peregrinos.

Como en años anteriores, el Plan Rocío Seguro cuenta con un Punto Violeta, en Villamanrique, donde podrá acudir cualquier persona que requiera información, haya sido víctima de violencia de género o agresión sexual y quiera denunciar, ya que permanecerán abiertos 24 horas.

En la aproximación y entrada de las hermandades en El Rocío, el Plan activará el Dispositivo Aldea, con inicio a las 19.00 horas del 19 de junio y finalizará a las 13:00 horas del 26 de mayo, bajo el mando del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. Serán 364 agentes de la Guardia Civil los que se encarguen durante este periodo del control en los accesos, fluidez y orden en el tráfico, así como de la prevención y detección de delitos a cargo del Equipo Halcón, patrullas de seguridad ciudadana que vigilarán a las personas, bienes e instalaciones.

Debido a la gran afluencia, el cierre de los accesos al tráfico rodado está programado para el jueves 21 de mayo a las 15,00 horas y concluirán el lunes 25 a las 16,00, permitiendo la salida ordenada y el regreso de las hermandades a sus puntos de partida. El delegado del Gobierno ha recordado que el Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfica, a través del organismo Autónomo Parque Nacionales, prestarán nuevamente apoyo logístico y las instalaciones del paraje de las Marismillas, tanto para el personal de Protección Civil, como para la asistencia sanitaria, así como un punto de abrevadero para las caballerías en el camino desde Marismillas hasta el Corral Félix en Doñana.