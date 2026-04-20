UGT-A alerta de una "tendencia al alza inaceptable" de siniestralidad laboral con un 43,75% de fallecidos más que 2025

Archivo - Imagen de archivo de dos operarios. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha alertado del "preocupante incremento de la siniestralidad laboral" en la comunidad autónoma, tras registrarse 23 personas trabajadoras fallecidas en accidente de trabajo hasta el mes de febrero de 2026, lo que supone un aumento del 43,75% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según el informe elaborado por la organización sindical, en Andalucía se han producido 15.834 accidentes de trabajo con baja en lo que va de año, una cifra que representa el 17,33% del total nacional y que confirma que la comunidad continúa situándose entre las regiones con mayor volumen de siniestralidad.

UGT-A ha advertido así de la gravedad de estos datos y ha subrayado que "cada tres días fallece una persona trabajadora en nuestra comunidad y cada cinco minutos se produce un accidente laboral", lo que evidencia que los mecanismos actuales de prevención "no están funcionando de manera eficaz".

Del total de accidentes registrados, 13.406 se produjeron durante la jornada laboral, lo que supone un ligero descenso del 0,49% respecto al año anterior. Sin embargo, esta leve mejora contrasta con el aumento de la mortalidad, ya que 22 de los fallecimientos se produjeron en jornada, lo que representa un incremento del 120% respecto a 2025. A estos datos se suma un accidente mortal 'in itinere', dentro de los 2.428 siniestros registrados en desplazamientos al trabajo.

En cuanto a la gravedad de los accidentes, se contabilizan 139 siniestros graves, lo que supone más del 21% del total nacional, reflejando una especial incidencia de este tipo de accidentes en Andalucía.

Por sectores de actividad, el de servicios concentra el mayor número de accidentes y también el mayor número de fallecimientos, con once víctimas mortales. Por su parte, la construcción y la industria presentan los índices de incidencia más elevados, lo que confirma que los riesgos laborales siguen siendo especialmente significativos en estos ámbitos.

Desde el punto de vista territorial, Sevilla, Almería y Cádiz son las provincias con mayor número de fallecimientos, lo que evidencia una distribución desigual de la siniestralidad en la comunidad autónoma.

El informe también pone de manifiesto la existencia de una clara infradeclaración de las enfermedades profesionales en Andalucía. A pesar de concentrar el 16,03% de las personas asalariadas del país, la comunidad solo registra el 6,33% de los partes de enfermedades profesionales, una situación que, a juicio del sindicato, "oculta la verdadera dimensión de los daños derivados del trabajo".

Ante esto, UGT Andalucía ha lamentado que la tendencia de la mortalidad laboral en los últimos años sea "claramente ascendente", alcanzando cifras muy por encima de las registradas hace una década. En este sentido, considera "inaceptable" que se haya normalizado este aumento y ha advertido de que los accidentes laborales "no son inevitables, sino que responden en muchos casos al incumplimiento de la normativa preventiva o a su aplicación meramente formal".

Ante esta situación, el sindicato ha reclamado un refuerzo urgente de las políticas de prevención de riesgos laborales, comenzando por el cumplimiento estricto de la legislación vigente por parte de las empresas. Asimismo, exige una mayor dotación de recursos humanos y materiales para la Inspección de Trabajo, así como para la Fiscalía de Salud Laboral, con el objetivo de intensificar el control y depurar responsabilidades.

Igualmente, UGT Andalucía ha insistido en la necesidad de avanzar en la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incorporando nuevos riesgos como los psicosociales, la salud mental, el impacto del cambio climático o la digitalización del trabajo, y reforzando la participación de las personas trabajadoras en la prevención.

El sindicato también ha subrayado la importancia de mejorar la protección en las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor parte del tejido productivo andaluz y donde, en muchos casos, no existe representación sindical ni estructuras suficientes para garantizar una prevención eficaz.

Finalmente, UGT Andalucía ha reiterado que "nos va la vida en ello" y hace un llamamiento a empresas, administraciones y al conjunto de la sociedad para afrontar de manera decidida la lucha contra la siniestralidad laboral, recordando que tanto los accidentes como las enfermedades profesionales "se pueden evitar con voluntad, medios y cumplimiento real de la normativa".