UGT avisa de la obligación de cumplir la legislación de temperaturas en el trabajo ante el calor creciente en Córdoba

Jaime Sarmiento (dcha.), acompañado por delegados sindicales, ha estado repartiendo información sobre las temperaturas en el trabajo en el Polígono Industrial de La Torrecilla. - UGT

CÓRDOBA 22 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Córdoba ha hecho este viernes un llamamiento, tanto a empresarios, como a trabajadores, "ante el creciente incremento de las temperaturas y sus posibles efectos sobre la salud en el entorno laboral", recordando el sindicato que "este asunto está recogido en el decreto 4/6/97, que regula las condiciones de los puestos de trabajo, incluidas las temperaturas, y que se amplió con el Real Decreto Ley 4/23 del 11 de mayo, ampliando la regulación a trabajos en espacios abiertos".

Según ha informado el sindicato en una nota, el secretario de Acción Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, ha recordado que "se establece que, cuando hayan alertas meteorológicas por organismos oficiales", los empresarios "están obligados a adoptar medidas que eviten el riesgo por estrés térmico, con reducciones de jornada", implementando "cambios de turno o incluso con jornadas intensivas o la no asistencia al puesto de trabajo, y siempre sin pérdida económica para los trabajadores por esas ausencias o reducciones de jornada motivadas por este asunto".

Sarmiento ha señalado que "los datos del informe MOMO, que establece el Instituto Nacional Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, refleja datos muy interesantes y preocupantes como, por ejemplo, que desde el 21 de mayo de 2025 al 20 de mayo de 2026, en Andalucía se registraron 552 muertes atribuidas a consecuencias por altas temperaturas, y en Córdoba, en ese mismo periodo, han sido 80 las personas fallecidas por las temperaturas".

El responsable sindical ha recordado que "el calor mata y hay que respetar lo que establecen los convenios colectivos, que tienen aplicaciones que mejoran la seguridad por estrés térmico y son de obligado cumplimiento". Además, "ante cualquier accidente que se produzca por esta causa, el empresariado puede recibir sanciones por incumplimiento de convenio, e incluso acusaciones del orden penal", con lo cual "las sanciones serían mucho más graves".

Sarmiento ha subrayado que "la seguridad es una cuestión de responsabilidad de todos, y debemos velar para evitar los accidentes y reducirlos en la medida de lo posible, para lo que es fundamental el cumplimiento de la Ley y de lo establecido en los convenios colectivos".