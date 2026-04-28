UGT y CCOO recuerdan en Jaén las 13 víctimas mortales de 2025 en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Concentración por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo - UGT Y CCOO

JAÉN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT se han concentrado en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y lo han hecho a las puertas de la Subdelegación del Gobierno recordando las 13 víctimas mortales en accidentes laborales registradas en la provincia de Jaén en 2025.

Bajo el lema 'Trabajar sí, enfermar no', los sindicatos han reivindicado el fin de la invisibilidad de las enfermedades profesionales. Ante la "pandemia silenciosa" de la salud mental y el cáncer laboral, denuncian que las enfermedades de origen laboral están siendo "invisibilizadas".

Han señalado que los trastornos mentales se han convertido en una nueva pandemia que en Andalucía aumentó un 28,1 por ciento en 2025 respecto de 2023. Los sindicatos han exigido actualizar el cuadro de enfermedades profesionales e incluir patologías derivadas de riesgos psicosociales y enfermedades específicas de las mujeres como el cáncer de ovario por amianto o el de mama por trabajo nocturno.

Junto a ello han reclamado intensificar la prevención en los sectores clave de la provincia, además de la creación de la figura del delegado/a territorial para que la prevención llegue a las empresas sin representación sindical.

Los sindicatos han finalizado la concentración señalando que los accidentes y enfermedades laborales se podrían evitar con un compromiso real de las empresas y los poderes públicos.