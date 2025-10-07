UGT condena una nueva agresión a una vigilante de seguridad en el Hospital Reina Sofía de Córdoba

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa y la Sección Sindical de UGT en Securitas Córdoba, y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (UGT FeSMC) Córdoba, han condenado este martes, "con la máxima firmeza, la agresión sufrida por una compañera vigilante de seguridad durante el desempeño de sus funciones en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba".

Según ha informado el sindicato en una nota, "los hechos tuvieron lugar en la madrugada del ayer lunes 6 de octubre, alrededor de las 2,45 horas, cuando la vigilante se encontraba sola en la puerta de acceso a Urgencias". En ese momento, "un usuario que acababa de llegar al centro se acercó a la trabajadora y, tras tenderle la mano en un aparente gesto de saludo, le retorció bruscamente el brazo sin motivo alguno, en un intento de reducirla físicamente".

Ante esta "agresión inesperada, la compañera logró zafarse y solicitó apoyo inmediato a sus compañeros, quienes acudieron con rapidez y consiguieron reducir al agresor, restableciendo el orden y garantizando la seguridad de los presentes".

La trabajadora resultó con contusiones en el brazo y un fuerte dolor en la muñeca, por lo que tuvo que ser atendida en el propio servicio de Urgencias y posteriormente, interpuso la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Córdoba.

Tanto UGT FeSMC, como el comité de empresa de Securitas Córdoba, han manifestado su "más rotundo rechazo ante este tipo de agresiones que, lamentablemente, se repiten con frecuencia y que ponen de manifiesto la vulnerabilidad del personal de seguridad privada, especialmente en servicios de alto riesgo, como el sanitario".

Por ello, el sindicato ha exigido que "los vigilantes de seguridad sean reconocidos legalmente como agentes de la autoridad cuando actúan en el ejercicio de sus funciones, ya que ese reconocimiento dotaría de una mayor protección jurídica a estos profesionales, que día tras día velan por la seguridad de las personas y las instalaciones".

Además, desde UGT FeSMC han instdo "a la empresa Securitas Seguridad España S.A. y a las administraciones públicas competentes a reforzar los medios humanos y materiales en servicios hospitalarios, y a establecer protocolos efectivos de prevención y actuación ante situaciones violentas".