UGT está dispuesta a negociar con Construcor un acuerdo que acabe con la huelga de gruistas en Córdoba

Concentración de gruistas ante una obra en Córdoba para reclamar una subida salarial para su colectivo, en una imagen de archivo. - UGT

CÓRDOBA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba, que ostenta el 72% de la representación del sector de la construcción en la provincia, ha expresado este martes su "disposición a aceptar la propuesta" de la patronal Constructor "de regresar a la mesa de negociación para así finalizar con una situación que se viene alargando más de dos meses y que está afectando a multitud de obras en la provincia cordobesa", por la huelga de gruistas, que demandan la subida de sus salarios.

En este sentido y a través de una nota, desde el sindicato se han referido a los dos acuerdos alcanzados en Andalucía, en Sevilla y Cádiz, "en los que se ha incrementado el salario bruto" de estos trabajadores, y han subrayado que "Córdoba debe ser la siguiente provincia en alcanzarlo, más aún si cabe por ser la única que mantiene una huelga indefinida, que está afectando considerablemente a las obras y sus plazos de ejecución", y que también afecta, tras más de dos meses sin cobrar, a trabajadores "que merecen una subida digna".

Ante ello, en FICA UGT entienden que la patronal y la representación sindical están "obligados a alcanzar ese acuerdo que beneficie a todos", siendo "el objetivo alcanzar un acuerdo en la línea de los logrados en las otras dos provincias" andaluzas.

Desde UGT FICA han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el conflicto laboral trascienda el ámbito estrictamente negociador ya que, según han advertido, "en periodos electorales proliferan las promesas que generan falsas expectativas en un colectivo que ya acumula dos meses sin percibir ingresos como consecuencia de la huelga".

Los ugetistas ponen, en este caso, la mirada en los dos acuerdos ya alcanzados en Sevilla y Cádiz y que "han sido producto de la negociación directa entre los interlocutores legítimos, la empresa y los representantes de los trabajadores que integran la mesa negociadora".

Respecto al asunto de la subida salarial que demandan los gruistas, desde el sindicato han señalado que "la cuestión de fondo no radica en el mecanismo técnico mediante el cual se instrumente la subida pactada, sino en la cuantía definitiva del plus de dedicación que, una vez esté fijado su importe, UGT FICA está en condiciones de aportar las soluciones necesarias para su implementación, ya que esa es, precisamente, la verdadera piedra angular del conflicto".

En relación a la situación en la que se encuentra el proceso, UGT FICA ha indicado que se han "mantenido contactos permanentes con los responsables de la patronal desde el inicio del conflicto, priorizando el trabajo efectivo frente al ruido mediático, coherentes con nuestra forma de actuar en todos los procesos de negociación y que tan buenos resultados ha dado", desde la posición que le corresponde, "la de único sindicato legitimado para suscribir un acuerdo vinculante, en virtud del 72% de representatividad que acredita ante la mesa de negociación".

Finalmente, desde el sindicato han informado que, no solo tendrán en cuenta la voluntad de la mayoría de los gruistas en este proceso, sino que los mantendrá informados en todo momento, "porque el fin último es alcanzar el objetivo por el que no hemos dejado de trabajar y de luchar, tanto en la calle, como en los despachos con poder de decisión sobre el asunto, y no otros que no pueden alcanzar tal fin".