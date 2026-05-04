La UJA incorporará un máster en arqueología egipcia y un programa de doctorado en Ciencias de la Salud renovado

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JAÉN 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) reforzará su oferta de posgrado con un nuevo Máster Conjunto Internacional en Arqueología Egipcia y un programa de doctorado renovado en Ciencias de la Salud.

En concreto, a partir del curso 2027-2028, podrá impartir estos "dos nuevos estudios de postgrado de alto valor estratégico", después de que la Dirección General de Coordinación Universitaria haya emitido el informe favorable previo a la verificación, según ha informado este lunes la institución académica jiennense.

La primera de las propuestas aprobadas es el Máster Universitario en Arqueología Egipcia: Materialidad, Escrituras y Sociedades (Master's Degree in Egyptian Archaeology: Materiality, Scripts and Societies). Este título nace con una clara vocación internacional, siendo coordinado por la UJA en colaboración con la Universidad de Lisboa.

Este máster sitúa a la Universidad de Jaén "en la vanguardia de los estudios egiptológicos", ya que permite al estudiantado profundizar en la materialidad y las estructuras sociales del antiguo Egipto bajo una perspectiva global y coordinada entre dos instituciones de referencia en la Península Ibérica.

Asimismo, se ha recibido luz verde para el nuevo Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad de Jaén. Esta propuesta supone una evolución estratégica, ya que sustituye al programa conjunto que hasta ahora se impartía con la Universidad de Sevilla.

Con este cambio, la UJA consolida su autonomía y liderazgo en la formación de investigadores de alto nivel en el ámbito sanitario, adaptando el programa a las necesidades actuales del sector y de su propio ecosistema investigador.

La vicerrectora de Enseñanzas Oficiales, Hikmate Abriouel, ha destacado la importancia de seguir ampliando la oferta de postgrado, "un abanico de posibilidades cada vez más amplio, que invita al alumnado a especializarse en aquello que los hace diferentes a los demás, en aquello que les permite destacar y sobresalir, en aquello que los hace únicos, siempre desde la excelencia académica". En este sentido, ha felicitado a todo su equipo por "el magnífico trabajo realizado" para la implantación de estos nuevos títulos.

Está previsto que los dos nuevos títulos, a cuyo proceso de verificación se ha dado luz verde, comiencen a impartirse a partir del curso 2027-2028. Completarán una oferta de estudios de máster y de doctorado que están en continua adaptación al mercado laboral, enfocados a desarrollar el potencial del alumnado y, sobre todo, facilitando enormemente las opciones y la oportunidad de encontrar un buen trabajo.

Estas propuestas, consideradas de gran relevancia para el Mapa de Titulaciones de la UJA, continuarán ahora su tramitación administrativa. El siguiente paso consiste en la presentación de las memorias de verificación, proceso que se ajustará estrictamente al calendario para el año 2026 de trámites relacionados con los títulos oficiales que ha sido informado favorablemente en la Comisión Académica Consejo Andaluz de Universidades (CAU) del pasado 25 de marzo.