La Unicaja Ultra Sierra Nevada arranca en Granada su edición más internacional con la amenaza del tiempo

La cita deportiva ha sido presentada en la feria Expo Trail en el Paseo del Salón con representantes de TerraIncognita Sport, empresa organizadora de la prueba, Junta de Andalucía, ayuntamientos, Cetursa Sierra Nevada y Unicaja, patrocinador principal. - CETURSA

GRANADA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 12 Unicaja Ultra Sierra Nevada arranca a las 22.00 horas de este viernes desde el Paseo del Salón de Granada capital con 350 corredores dispuestos a recorrer los 100 kilómetros y 5.500 metros de desnivel entre la capital y las cumbres de Sierra Nevada, con una previsión meteorológica de fuerte viento y de precipitaciones de agua y nieve que auguran una de las ediciones más duras de la historia de la prueba.

La distancia reina del programa, cuyo pistoletazo de salida dará la doble medallista olímpica en Milano-Cortina Ana Alonso, atraviesa espacios como la Alhambra, la cuenca del río Darro y municipios como Beas de Granada, Quéntar o Pinos Genil, antes de encarar la subida final a las inmediaciones del pico Veleta, superando los 3.000 metros de altitud, si bien la organización contempla la posibilidad de recortar el recorrido en Borreguiles (2.700 metros) si confirman durante la madrugada las adversas previsiones meteorológicas en Sierra Nevada.

La Unicaja Ultra Sierra Nevada ha sido presentada este viernes en la feria Expo Trail en el Paseo del Salón con representantes de TerraIncognita Sport, empresa organizadora de la prueba, Junta de Andalucía, ayuntamientos, Cetursa Sierra Nevada y Unicaja como patrocinador principal.

Con el recuerdo imborrable de Miguel Torres, director técnico de Ultra Sierra Nevada (fallecido en 2025 en un accidente de montaña en Sierra Nevada, que será homenajeado en la salida), el CEO de TerraIncognita Sport, José Manuel Toledo, ha destacado el enorme salto en la internacionalización de la prueba que en esta edición "contará con 1.800 corredores de 45 nacionalidades, de los cuales un 22% proceden de fuera de España, reflejando su proyección más allá del ámbito nacional. Solo 18% de los corredores son Granada, lo que demuestra también la penetración de la Ultra Sierra Nevada en todo el territorio español".

El evento, con casi todas las inscripciones agotadas, se completa con otras tres distancias más: el Trail de 60 kilómetros y 3.800 metros de desnivel positivo; la Maratón con 40 kilómetros y 2.700 metros de desnivel positivo; y la prueba Media de 25 kilómetros y 2.150 metros de desnivel positivo, lo que hace que la Unicaja Ultra Sierra Nevada cuenta con una participación de corredores con distintos niveles de experiencia dentro de un mismo fin de semana.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada, David Rodríguez, ha destacado "la aventura que espera a los corredores por un paisaje idílico de la provincia de Granadas" mientras que el alcalde de Monachil, José Morales, ha dicho en nombre de todos los municipios involucrados que la Ultra es para Quéntar, Beas, Pinos Genial o Monachil "una especie de recompensa después de un durísimo invierno donde estos pueblos fueron de los más afectados por el tren de borrasca de febrero".

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, ha subrayado que pocos eventos como la Ultra que "conecten mejor la ciudad de Granada con su gran montaña, Sierra Nevada".

Por su parte, la directora de Relaciones Institucionales, de Competición y Actividades de Cetursa Sierra Nevada, María José Rienda, ha destacado la implicación de la estación en el evento, "más aún si la meteorología se pone complicada al llegar a Borreguiles", lo que demuestra la versatilidad de Sierra Nevada para acoger todo tipo de eventos sobre nieve.

El subdirector territorial de Unicaja en Andalucía Oriental, Modesto Manuel Conde, ha destacado que "como entidad financiera de referencia en nuestra comunidad, seguiremos apostando por aquellas iniciativas que generan valor para nuestra sociedad, fieles al compromiso que mantenemos con Granada y con Andalucía".

"En Unicaja Ultra Sierra Nevada se conjugan un buen número de valores que están en la filosofía y en la política de sostenibilidad de nuestro banco: esfuerzo, colaboración, afán de superación y una decidida apuesta por los hábitos de vida saludable y por el respeto y la conservación del medioambiente", ha añadido.

PRINCIPALES FAVORITOS EN CADA DISTANCIA

La Unicaja Ultra Sierra Nevada 2026 volverá a contar con una destacada participación con presencia de corredores élite en todas sus distancias.

En la prueba Ultra, de 100 kilómetros, figuran nombres como el asturiano Andrés García Blanco, Iván Calvó (Joma), Pablo Van Hoort (Salomon, Países Bajos), Juanjo Larrocha, Franco Oro (Argentina), Vaidas Zlabys (Lituania) y Álvaro González del Salto (Kailas), ganador de la GTP60 en 2025. También estará Beni Sanjuan, sexto clasificado en la pasada edición.

En categoría femenina, destacan Pilar Medina, ganadora de la Ultra en 2025, Piedad Quesada, vencedora en 2023 y 2024, Ana Cristina Constantin (ganadora de la distancia Estrema en 2022), Nerea Martínez Urruzola, Julia Gracia Bonastre.

El nivel competitivo se mantiene en el resto de las distancias. En maratón participarán corredores como Miguel Heras (Joma) y Carlos Mantero (Joma), mientras que en la modalidad Trail figuran Víctor Pimentel y Esteban Herrero Gorriz (Joma).

En distancia más corta, estarán los corredores de Joma; Ikram Rharsalla, Moana Lilly Kehres, Mónica Vega y Fran Bowtie; e Ignacio Morón, ganador de la Media en 2024, el listado refleja la presencia tanto de corredores consolidados como de perfiles emergentes.

DEPORTE Y ENTORNO EN UNA CITA CONSOLIDADA

Más allá de la competición, la Unicaja Ultra Sierra Nevada se plantea como una experiencia que combina deporte, naturaleza y entorno cultural. El recorrido, desde la salida nocturna en el centro de Granada hasta la llegada en Pradollano, atraviesa paisajes de montaña y tramos de alta altitud que marcan el desarrollo de la prueba.

Tras más de una década de trayectoria, la cita llega a 2026 consolidada dentro del calendario de trail running, manteniendo sus principales señas de identidad: un recorrido exigente, un entorno singular y una participación en crecimiento tanto a nivel nacional como internacional.