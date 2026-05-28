La Universidad de Córdoba fortalece lazos con Angola para impulsar la formación sanitaria

La vicerrectora de Igualdad, Sara Pinzi (izda.), junto a personal de la Facultad de Medicina y Enfermería y de la Cátedra, durante la reunión con la delegación angoleña. - UCO

CÓRDOBA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Desarrollo Sostenible y Solidaridad de la Universidad de Córdoba (UCO), junto con la Facultad de Medicina y Enfermería, han recibido este pasado miércoles a una delegación del Ministerio de Salud de Angola en el marco del Proyecto de Formación de Recursos Humanos para la Cobertura Universal de Salud en Angola, una iniciativa financiada por el Banco Mundial orientada a fortalecer las capacidades del sistema sanitario angoleño mediante la formación especializada de profesionales de la salud.

Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha detallado que la visita ha permitido dar a conocer las capacidades académicas, investigadoras y asistenciales vinculadas a la UCO, así como explorar futuras alianzas para la formación de personal sanitario angoleño y el fortalecimiento institucional en el ámbito de la salud.

La jornada ha sido coordinada por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Justicia Social, a través de la Cátedra de Desarrollo Sostenible y Solidaridad, en estrecha colaboración con la Facultad de Medicina y Enfermería, consolidando un espacio de trabajo conjunto entre cooperación universitaria, formación académica e internacionalización. La iniciativa se enmarca en la apuesta de la UCO por la cooperación internacional y la construcción de alianzas que contribuyan al desarrollo sostenible mediante el fortalecimiento de capacidades en países socios.

La delegación angoleña ha estado encabezada por el doctor D'jamel Kitumba, médico neurocirujano y especialista responsable del Área de Formación del proyecto, acompañado por Karen Santos, asistente de adquisiciones y asesora de dirección del programa. Ambos representantes han podido conocer de primera mano el potencial de la Universidad de Córdoba en ámbitos estratégicos para la formación sanitaria, incluyendo docencia, investigación biomédica, movilidad internacional y formación clínica especializada.

La visita ha comenzado en la Facultad de Medicina y Enfermería, donde se ha celebrado una recepción institucional y un primer encuentro de trabajo para presentar el proyecto y compartir experiencias relacionadas con la formación universitaria en ciencias de la salud. En este espacio han participado representantes del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, profesorado de la Facultad y personal técnico de la Cátedra de Desarrollo Sostenible y Solidaridad, favoreciendo un primer intercambio de conocimientos y oportunidades de cooperación académica.

Uno de los momentos más relevantes de la agenda ha sido la visita al Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Reina Sofía. La jornada ha incluyido también una visita al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), donde la delegación ha podido acercarse a las capacidades científicas e investigadoras existentes en el ámbito biomédico y valorar potenciales sinergias en investigación y formación avanzada.

La Universidad de Córdoba y la Facultad de Medicina y Enfermería han agradecido especialmente al Hospital Universitario Reina Sofía y al Imibic su implicación y disponibilidad durante la visita, contribuyendo a mostrar el ecosistema sanitario, docente e investigador de Córdoba como un espacio de referencia para el establecimiento de alianzas internacionales.

Esta visita refuerza el compromiso de la Universidad de Córdoba, de la Cátedra de Desarrollo Sostenible y Solidaridad y de la Facultad de Medicina y Enfermería con una cooperación internacional basada en el intercambio de conocimiento, el fortalecimiento institucional y la generación de alianzas estratégicas que contribuyan a avanzar hacia sistemas de salud más sólidos, inclusivos y sostenibles.