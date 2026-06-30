Universidad de Jaén y Ayuntamiento de Pozo Alcón analizan vías de colaboración para impulsar el desarrollo del municipio

Miembros del equipo de dirección de la UJA y del gobierno local del Ayuntamiento de Pozo Alcón. - UJA

POZO ALCÓN (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Jaén (UJA) y el Ayuntamiento de Pozo Alcón han analizado vías de cooperación para impulsar el desarrollo del municipio a través de sectores estratégicos como el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, la innovación agraria o el fomento de la transición digital.

Un objetivo que ha trasladado el rector, Nicolás Ruiz, tras el encuentro que, acompañado por los miembros de su equipo de gobierno, ha mantenido con el alcalde, Iván Cruz, para sumar fuerzas, escuchar las demandas locales y sentar las bases de proyectos conjuntos que dinamicen su economía.

Esta visita responde a la hoja de ruta para visibilizar la presencia de la UJA en las comarcas más alejadas de los campus de Jaén y de Linares, según ha informado la institución académica.

Al situarse en el extremo suroriental de la provincia Jaén y por su proximidad geográfica y comercial con la de Granada, Pozo Alcón afronta el reto de la periferia respecto a los centros de decisión tradicionales. De este modo, la reunión semanal de trabajo del equipo de dirección de la UJA en la localidad simboliza su vocación de descentralizar la universidad y hacerla accesible a todos los jiennenses.

En el transcurso de la reunión, se han analizado diversas vías de cooperación orientadas a impulsar sectores estratégicos para Pozo Alcón, como el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales --en pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas--, la innovación agraria y el fomento de la transición digital para mitigar el reto demográfico.

Uno de los puntos clave ha sido el diseño de estrategias para conectar el talento de los jóvenes de la localidad con la oferta educativa y científica de la Univeridad de Jaén, evitando la fuga de capital humano.

El rector ha mostrado su convencimiento de que la distancia geográfica no puede ser una barreara para el desarrollo. "Tenemos la firme convicción de que nuestra obligación no es solo hacer universidad, sino también hacer territorio desde el conocimiento. Sabemos que Pozo Alcón es un municipio periférico y que, por su ubicación, mira de cerca a Granada; precisamente por eso estamos aquí", ha afirmado.

PROYECTOS A MEDIDA

Al respecto, ha apuntado que la UJA no pretende "ofrecer soluciones genéricas desde la distancia", sino a ponerse "a disposición del alcalde y de todo su equipo para diseñar proyectos a medida". De este modo, quiere "atraer el excelente talento de Pozo Alcón hacia su universidad, demostrarles que aquí tienen su futuro y que la UJA es la universidad de todos los jiennenses, vivan donde vivan".

Por su parte, el alcalde ha agradecido la sensibilidad y cercanía de la institución académica al trasladar su Consejo de Dirección al municipio, un gesto que rompe con la sensación de aislamiento de los núcleos alejados de la capital.

"Para un municipio periférico como el nuestro, sentir el respaldo y la presencia física de la Universidad de Jaén es un impulso de confianza enorme. Queremos que nuestros jóvenes vean en la UJA su primera opción, una aliada para formarse y, sobre todo, para volver a aplicar ese conocimiento en su pueblo", ha comentado.

Cruz ha señalado la necesidad de apoyarse "en las herramientas y la innovación que la Universidad de Jaén puede brindar para que sectores como el turismo de naturaleza y el olivar sigan siendo competitivos, generando las oportunidades que fijen la población al territorio".

Tras el encuentro de trabajo formal, los representantes de ambas instituciones han compartido impresiones con agentes sociales y económicos locales para profundizar en las demandas reales del tejido productivo de la zona.

Con visitas como la realizada a Pozo Alcón, la UJA "consolida su modelo de gobernanza abierto y participativo" y reafirma que "el conocimiento y la excelencia científica deben llegar a cada rincón de la provincia, garantizando la igualdad de oportunidades y el progreso socioeconómico en todo el territorio jiennense".