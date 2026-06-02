La Universidad de Jaén, nombrada socia de honor 2026 de la Asociación Cultural Amig@s de Rafael Zabaleta

Marta Torres junto a Miguel Ángel Rodríguez - UJA

JAÉN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha sido nombrada socia de honor 2026 de la Asociación Cultural Amig@s de Rafael Zabaleta, junto a los también reconocidos, a título póstumo, de Juan de Mata Carriazo y Arroquia y de Eloy Paterna Escobar.

Tras recoger este reconocimiento, la vicerrectora de Cultura de la UJA, Marta Torres, ha elogiado la trayectoria de este colectivo, cuya relevancia a nivel provincial se sostiene, según ha desgranado, en cuatro pilares fundamentales.

En primer lugar, ha destacado la "descentralización de la cultura", al alzarse como un foco en el entorno rural que sitúa a Quesada (Jaén) y a la comarca de la Sierra de Cazorla en el mapa cultural andaluz, demostrando que "la gestión de vanguardia no es exclusiva de las grandes capitales".

Como segundo y tercer pilar, la vicerrectora ha señalado la generación de redes intelectuales de alto nivel y la preservación del patrimonio y la memoria histórica a través del impulso al Museo Zabaleta - Miguel Hernández y de la revista Sueños de Quesada.

Finalmente, ha subrayado el respaldo de la asociación al arte contemporáneo mediante el veterano Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta, que celebra ya su 56ª edición atrayendo el talento de creadores nacionales e internacionales.

"La Asociación actúa como una institución cultural viva que conecta las raíces de la tierra con las corrientes del arte contemporáneo moderno", ha aseverado Torres.

La vicerrectora ha incidido en que Rafael Zabaleta "está muy presente en nuestra Universidad y es parte de nuestra cotidianidad". Muestra de ello es que uno de los edificios insignes del Campus de las Lagunillas (el D1) lleva su nombre, albergando desde tesis doctorales y congresos hasta talleres de escritura, recitales y muestras artísticas, como la sobremesa literaria de la X edición del Certamen Internacional de Microrrelato Ilustrado que acoge actualmente.

Torres ha recordado que la colección de patrimonio artístico de la UJA --compuesta por más de 1.300 piezas-- custodia obras de Zabaleta gracias a la Fundación Cesáreo Rodríguez-Aguilera, entre las que destacan los dibujos de los retratos de medio cuerpo de Mercedes de Prat y del propio Cesáreo.

Estas obras formaron parte recientemente de la muestra de Obra Invitada 'Influencias de Picasso en la colección de la UJA', comisariada por el catedrático Pedro Galera, donde compartieron espacio con creadores de la talla de Josep Guinovart o Juan Ripollés.

En el discurso de agradecimiento, la vicerrectora ha transmitido el mensaje de gratitud del rector Nicolás Ruiz hacia una asociación "capaz de transformar la memoria de un artista local en un motor de dinamización de alcance internacional".

La vicerrectora ha trasladado la felicitación a las familias de los otros dos socios de honor distinguidos a título póstumo, Juan de Mata Carriazo y Arroquia y Eloy Paterna Escobar, y ha tendido la mano desde el Vicerrectorado de Cultura para seguir trabajando en iniciativas conjuntas. "La Universidad de Jaén no se entiende sin su provincia; el conocimiento académico y el sentimiento popular son dos caras de la misma moneda", ha concluido Torres.