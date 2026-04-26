La Universidad Popular de Jaén reúne a escuelas y colectivos de baile para celebrar el II Día Internacional de la Danza

Archivo - Sede de la Universidad Popular Municipal de Jaén. (Imagen de archivo) - AYUNTAMIENTO DE JAEN - Archivo

JAÉN 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento, a través de la Universidad Popular Municipal (UPMJ), ha convertido una edición más el Gran Eje en el escenario al aire libre a pie de calle en el que celebrar este domingo, 26 de abril, un gran baile participativo al aire libre con motivo del Día Internacional de la Danza, que se conmemora el próximo 29 de abril.

La iniciativa ha tenido como objetivo llenar de "vida y dinamismo" una de las principales arterias de la ciudad y acercar la danza a toda la ciudadanía, según ha informado el Consistorio en una nota.

Para el desarrollo de esta actividad, se ha procedido al corte de tráfico en la avenida de Andalucía, concretamente en el carril donde se encuentra la sede central de la UPM, con el fin de garantizar el espacio necesario para la celebración de este evento, protagonizado por el alumnado de los talleres de danza y baile de la Universidad Popular, así como por academias y colectivos de la ciudad.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto al concejal del área, José Manuel Higueras, han asistido a esta segunda edición a la que ha acompañado un tiempo primaveral.

Higueras ha destacado la gran afluencia de público que ha asistido a esta cita para disfrutar de "un magnífico baile colectivo en conmemoración del Día Internacional de la Danza".

El evento ha estado dirigido por monitores de la UPM y por profesionales de reconocidas escuelas y colectivos de danza de la ciudad que han llevado a alumnado y profesorado hasta la Avenida de Andalucía para mostrar lo mejor de la danza que se hace en Jaén.

En esta edición han participado grupos de academias, escuelas y profesionales como los de Lourdes Sánchez (danza clásica infantil); Isabel Cózar (danza urbana, jazz y contemporánea); Mamen Laguna (flamenco); Mayte Peinado (Tango y Milonga); Jaén Swing (Swing); Manuel Villar (bailes de salón); Estudio Noveno (danza Urbana); Danza Jaén (danza contemporánea y neoclásico); La Carismática (baile Latino); Rocío Martínez (Flamenco), y La Bailoteca (baile latino).

Durante la jornada, el alumnado ha interpretado distintas coreografías de diferentes estilos como la danza contemporánea, urbana, clásica, tango, flamenco, bailes de salón, baile latino, swing y danzas populares.

En esta segunda edición, Higueras ha querido agradecer especialmente la implicación de los centros formativos privados de danza y baile de la capital, subrayando "el valor que aportan a la ciudad al generar un importante movimiento intergeneracional y contribuir a que la danza esté más presente que nunca en Jaén".

El edil ha recordado además "la importancia que las artes en general y la danza en particular tienen para la salud no sólo física sino también mental, contribuyendo de esta manera a un equilibrio personal incuestionable".