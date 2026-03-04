Valero (IU) afea el "silencio atronador" de Moreno ante el "chantaje" de EEUU: "Andalucía no es el cortijo de Trump"

El coordinador regional de IU en Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - IU

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha criticado este miércoles el "silencio atronador" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante el "chantaje comercial" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la negativa del Gobierno al uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en el conflicto militar abierto en Oriente Medio y ha advertido a Trump de que "Andalucía no es su cortijo".

Valero ha asegurado que "el patriotismo es defender nuestra soberanía frente a sátrapas como Donald Trump, que vuelve a cuestionar la soberanía de nuestro país simplemente porque el Gobierno de coalición ha decidido cumplir con el derecho internacional y no secundar una acción militar imperialista, fuera de los consensos diplomáticos y dañina para la seguridad de Europa y de España".

"Le decimos alto y claro al presidente de Estados Unidos que Andalucía no es su cortijo", ha proclamado el líder andaluz de IU, que ha recordado que las bases de Rota y Morón "están en territorio español y vamos a exigir que no se utilice nuestro suelo para actos que vulneren el derecho internacional".

Valero ha censurado especialmente el "silencio atronador" de Moreno cuando "está en juego nuestra economía porque el comercio exterior andaluz con Estados Unidos es clave, especialmente para nuestro aceite de oliva, que sostiene miles de empleos y pueblos enteros".

"Cada amenaza de aranceles, cada chantaje comercial de Trump pone en riesgo a nuestras cooperativas, pequeñas empresas y familias trabajadoras. Y una vez más, PP y Vox se sitúan en el lado incorrecto de la historia. Feijóo señala al Gobierno mientras respalda, de hecho, los ataques de Trump a nuestra soberanía", ha lamentado.

En su opinión, el presidente de la Junta "tiene que defender Andalucía frente a los intereses de 'Génova 13', pero siempre elige ponerse de perfil, debe dejar de mirar a la pared y defender nuestro aceite, nuestras exportaciones y nuestra soberanía".

"Somos conscientes del momento. Cada vez es más evidente que la permanencia en la OTAN no nos beneficia, ni como país ni como UE", ha añadido Valero, que ha insistido en que "ahora todas las instituciones deben hacer su parte, más aún cuando PP y Vox han tumbado medidas de escudo social y regulación de precios".