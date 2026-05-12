Varios heridos en una colisión múltiple entre un camión y coches en la A-4 en Córdoba

Estado de uno de los coches del accidente con varios heridos tras una colisión múltiple entre un camión y diversos coches en la autovía A-4 a su paso por el término de Córdoba capital. - FRANCISCO OLMO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas de distinta consideración este martes como consecuencia de una colisión múltiple entre un camión y diversos coches en la autovía A-4 a su paso por el término de la capital cordobesa.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, la alerta del accidente ha llegado sobre las 15,50 horas, tras registrarse el choque en el kilómetro 399 de la citada dirección Madrid.

A la zona se han desplazado los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se han hecho cargo de regular la circulación, que se ha visto afectada por la retirada de los vehículos; los efectivos de los Bomberos; los facultativos sanitarios, que han atendido a los heridos, y el personal de Mantenimiento de Carreteras.