Vox acusa a Junta de "inventar un procedimiento abreviado" para placas fotovoltaicas y "expropiar terrenos agrícolas"

El diputado de Vox José María Figaredo (Fotografía de Archivo) - Javier Cintas - Europa Press

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha acusado este martes a la Junta de Andalucía de "inventar un procedimiento abreviado" para la instalación de placas fotovoltaicas y "expropiar terrenos agrícolas".

Así lo ha denunciado el diputado de Vox en el Congreso y portavoz nacional de Economía y Energía, José María Figaredo, que ha acompañado en Sevilla al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, en una reunión con empresarios.

Figaredo ha manifestado que en Andalucía, "se viven algunos de los problemas que son paradigmáticos de toda España", como el "déficit de infraestructuras eléctricas". Andalucía, según ha apuntado, es una de las comunidades donde el acceso de la industria al suministro eléctrico tiene "más dificultades".

Ha señalado que el campo andaluz, que durante décadas fue parte del motor económico de la región, "está padeciendo cada día más", como el hecho de que la Junta haya "inventado un procedimiento abreviado para la instalación de placas fotovoltaicas y para la expropiación de terrenos agrícolas".

"Está poniendo a competir a la producción agrícola tradicional que durante décadas ha mantenido el sustrato en la tierra y que ha mantenido a las personas y una economía local que ha vertebrado Andalucía con la generación eléctrica, que apenas deja ni un solo beneficio, ni trabajo, ni empleo, ni desarrollo económico", ha señalado.

Ha manifestado que campos andaluces que hace apenas unos años eran agrícolas, perfectamente fértiles y zonas de regadío, "hoy en día están convertidos en yermos dedicados a la explotación fotovoltaica". "Es un auténtico desastre y esto se está produciendo aquí en Andalucía con mayor drama que en ninguna otra parte de España", ha apuntado.