Vox Andalucía reivindica la defensa de la vida y la familia frente a la "cultura del desgaste" de PP y PSOE

La portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, ha participado este domingo junto al portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en la Marcha por la Vida. - VOX ANDALUCÍA

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, ha participado este domingo junto al portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster y otros dirigentes de la formación, en la Marcha por la Vida, donde ha reivindicado la defensa de la vida y de la familia, frente a "esa cultura del descarte, de la muerte, del abandono que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han impuesto en España".

En una atención a los medios, García ha señalado que cada año se unen miles de españoles "para decir muy alto y muy claro que cada vida merece ser defendida". Asimismo, ha afirmado que "una sociedad se tiene que medir por cómo defiende a los más débiles, a los que no tienen voto, a los que nos necesitan en los momentos más difíciles".

La portavoz nacional de Familia de Vox ha asegurado que, frente a "esa cultura del descarte, de la muerte, del abandono que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han impuesto en España en las últimas décadas", Vox "defiende la vida, defiende la familia". En este sentido, ha reclamado a las administraciones que "vuelvan a situar a la familia en el centro de toda acción política", así como que "defiendan la vida sin titubeos, desde su concepción hacia su muerte natural y que presten alternativas ante la desesperanza".

Además, García ha defendido que desde Vox impulsan "una auténtica revolución" porque quieren que "España vuelva a apostar por la familia, por la maternidad y por la cultura de todos los españoles". También ha señalado que en una jornada como la de este domingo esperan encontrar "esperanza" y "alegría", junto a "tanta gente que VOX piensan que cada vida importa". "Tenemos que acabar con esas décadas de abandono, de decadencia, de cultura de la muerte, porque de verdad que la vida merece defenderla siempre", ha concluido.