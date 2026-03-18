Vox exige a Moreno que "dé la cara" y asuma "responsabilidades políticas" por la crisis del cribado de cáncer de mama

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 18 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos parla - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha exigido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "dé la cara" y asuma las "responsabilidades políticas" por la crisis del cribado de cáncer de mama, que es consecuencia del "recorte" en recursos económicos y en personal.

En rueda de prensa, el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, ha manifestado que hoy se ha conocido que 6.400 mamografías dejaron de hacerse por falta de personal, en referencia a la información publicada por el diario 'El País' sobre que radiólogos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla advirtieron a la Junta de Andalucía de los problemas que se estaban detectando con el funcionamiento de dicho programa antes de que fueran denunciados públicamente y el asunto saltara a los medios de comunicación.

"6.400 mamografías y miles de ecografías, miles de TAC, y miles de resonancias magnéticas sin hacer", ha denunciado Gavira, quien ha indicado que eso ha ocurrido por el "recorte" en los recursos humanos y económicos, como advirtieron a la Junta "responsables de las unidades" del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pero "de escucharlos, nada".

"Escuche usted a los profesionales, señor Moreno, que le vienen diciendo desde hace años lo que estaba pasando allí", según ha pedido Gavira al presidente de la Junta, y ha denunciado que, a finales de enero de este año, "las listas de espera de mamografías en el Virgen de Rocío se han duplicado". "No estamos mejor, estamos peor y ahora, para compensar, nos dicen, para que le estemos agradecidos, que nos va a poner wifi gratis en los hospitales", ha añadido.

Asimismo, ha insistido en criticar que Juanma Moreno, después de ocho años en la Junta, diga que si sigue gobernando tras las próximas elecciones autonómicas, va a cambiar el modelo organizativo del Servicio Andaluz de Salud. "Ocho años después de estar en el Gobierno viene a decir que va a modificar el modelo organizativo del SAS y ahora nos toca con el wifi, pero el chiste malo es que esto ya lo ha prometido más veces", ha agregado el portavoz de Vox.

Ha señalado que la "atención sanitaria es la primera preocupación que tenemos los andaluces y, en esto, el señor Moreno Bonilla ha ganado a los socialistas".

Para Gavira, Moreno es el que "tiene que asumir las responsabilidades" por la crisis del cribado del cáncer de mama, y no el actual consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que aunque "también tiene responsabilidades" por lo conocido en las últimas informaciones que se han publicado, "lleva pocos meses" en el cargo.

Sobre la huelga de médicos, ha indicado que estos profesionales ya están diciendo que en "mucho de lo que está pasando en la atención sanitaria en Andalucía y en muchos de los males que tiene el colectivo de los médicos en nuestra tierra, la Junta podría hacer mucho más y no lo hace".

Asimismo, Gavira ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez viene a "retorcer aún más si cabe el colapso que hay en la atención sanitaria", con un decreto de sanidad universal que incluye la atención a "inmigrantes ilegales", lo que es una "locura".

"Se no quiere convertir en el hospital del mundo y que, por supuesto, lo paguemos los españoles y los andaluces", ha indicado Gavira, quien ha anunciado la presentación de una iniciativa en el Parlamento pidiendo la "derogación" de ese decreto y solicitar que la prioridad "sean los españoles en el ejercicio de la sanidad pública, siempre por supuesto garantizando las urgencias vitales".

Asimismo, Vox reclamará que se haga público "cuánto cuesta la inmigración ilegal en la atención sanitaria que recibimos los andaluces y cuál es el impacto económico", algo que ha cifrado en "más de 1.500 millones".