Vox inicia una campaña en la provincia de Jaén sobre políticas de inmigración

El presidente provincial de Vox, Gerardo Aceituno - VOX

JAÉN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Vox en la provincia han iniciado una campaña contra "las políticas del bipartidismo relacionadas con la inmigración masiva e irregular" por considerarla una "amenaza" a la "seguridad, identidad, libertad y prosperidad".

Para ello, están registrando en sus respectivos ayuntamientos iniciativas relativas al rechazo del menú halal en centros escolares y hospitales públicos, a la prohibición del uso del velo islámico y a empadronamientos de inmigrantes.

El presidente provincial de Vox, Gerardo Aceituno, ha explicado en una nota que se están presentando mociones de rechazo para la implantación del menú halal en los centros escolares públicos, "por ser contrario a nuestras tradiciones, usos y costumbres". Desde Vox se defiende "la obligación de respetar y adaptarse a la cultura y las tradiciones del país de acogida, no al revés".

Otra de las mociones presentadas es para prohibir el uso del burka y del niqab en los edificios públicos del municipio. "El uso de prendas sin arraigo en España, que cubren total o parcialmente el rostro, impide objetivamente la identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas, con independencia de la motivación cultural o religiosa de quien las porta", ha subrayado.

Por último, según ha declarado Aceituno, están registrando un requerimiento de información para conocer si los ayuntamientos jiennenses están permitiendo el empadronando a inmigrantes en situación irregular en sus instalaciones.