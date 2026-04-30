El buque de cruceros La Belle de Cadix comienza este sábado su temporada de escalas en el Puerto de Huelva

El buque La Belle de Cadix de la naviera francesa Croisi Europe en el Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El buque La Belle de Cadix de la naviera francesa Croisi Europe, iniciará el sábado, 2 de mayo, su temporada de escalas en el Puerto de Huelva. Está previsto su atraque en el Muelle de Levante a primera hora de la tarde, procedente del Puerto de Sevilla, con 140 pasajeros de nacionalidades francesa, belga, alemana y suiza en su mayoría, y con una tripulación compuesta por 38 personas.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, este buque, que combina itinerarios fluviales-marítimos y con escalas en varios puertos andaluces, partirá el domingo, 3 de mayo, a primera hora de la tarde rumbo a El Puerto de Santa María (Cádiz). Los pasajeros de este crucero realizarán excursiones a La Rábida y los Lugares Colombinos, además de visitar la ciudad de Huelva.

Este buque, con 103 metros de eslora, tiene previsto recalar todas las semanas en el puerto onubense durante los meses de mayo, junio y septiembre, con 12 escalas en total. La empresa consignataria es Lamaignere.

La llegada de los cruceros al Puerto de Huelva está organizada por Huelva Cruise Network, un grupo de trabajo que se dedica a planificar la recepción de los buques y está formado por la Cámara de Comercio de Huelva, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la Agencia Destino Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía, empresas turísticas y la Autoridad Portuaria de Huelva.