El Puerto de Huelva y Cruz Roja firman un patrocinio para impulsar el empleo juvenil en la seguridad privada

Curso intensivo para la obtención del Certificado de Profesionalidad oficial en Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Explosivos. - CRUZ ROJA HUELVA

HUELVA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva y Cruz Roja Huelva han formalizado un acuerdo de patrocinio estratégico destinado a combatir el desempleo juvenil en la provincia. Mediante esta nueva alianza, el Puerto de Huelva patrocina el curso intensivo para la obtención del Certificado de Profesionalidad oficial en Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Explosivos (SEAD0212), una acción formativa que beneficia de forma directa a 15 alumnos en situación de desempleo.

Este curso está enmarcado dentro del proyecto 'Aceleradores GO Empleo Juvenil', financiado por el Fondo Social Europeo dentro del Programa Estatal FSE+ de Empleo Juvenil y cofinanciado por el Ministerio de Derechos Sociales Consumo y Agenda 2030, ha indicado Cruz Roja en una nota.

El programa destaca por su enfoque de alta intensidad. Los 15 jóvenes ya han superado una fase previa de orientación personalizada, desarrollo de competencias transversales y módulos técnicos específicos en prevención de riesgos laborales y manipulación de alimentos.

Con esta titulación oficial, ambas entidades apuestan "firmemente" por la diversificación profesional. El proyecto pone un foco especial en la inclusión de colectivos subrepresentados, promoviendo de manera activa el acceso de mujeres a un sector tradicionalmente masculinizado.

Esta acción formativa forma parte del proyecto 'Aceleradores GO Empleo Juvenil' de Cruz Roja. El programa diseña itinerarios a la medida de cada participante para conectar el talento joven con las demandas reales de las empresas locales.

Este esfuerzo conjunto es posible gracias al patrocinio del Puerto de Huelva, la financiación del Programa estatal FSE+ de Empleo Juvenil y la cofinanciación del el Ministerio de Derechos Sociales Consumo y Agenda 2030.

Cruz Roja Huelva ha expresado su "más sincero agradecimiento" a la Autoridad Portuaria de Huelva por su "constante compromiso social y su sensibilidad ante el reto del paro juvenil".

"Este patrocinio demuestra la sólida responsabilidad social del Puerto de Huelva, consolidándolo como un aliado indispensable para abrir oportunidades laborales reales a los jóvenes en un sector en auge. Su apoyo económico e institucional no solo financia formación, sino que transforma vidas al dotar a los participantes de herramientas para construir un futuro digno", ha señalado la organización.