El Puerto de Huelva inaugura una nueva doble rampa ro-ro en el Muelle Sur, que permitirá aumentar la carga rodada

HUELVA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva dispone desde este martes de una nueva doble rampa ro-ro destinada al atraque de buques tipo ferry en el Muelle Sur, que permitirá incrementar el movimiento de las exportaciones y las importaciones de mercancía general en el puerto onubense, mediante carga rodada.

Estas obras, que han conllevado "bastante complejidad", han consistido en la construcción de una plataforma de acceso, varios duques de alba de atraque y amarre, pasarela de embarque y rampa flotante, según ha indicado la Autoridad Portuaria de Huelva (APH) en una nota.

Durante el acto de inauguración de esta nueva infraestructura, han intervenido el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, el viceconsejero de Fomento, Articulación de Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, y el director de la Región Sur de Ferrovial Construcción, Alberto Torres. Asimismo, han asistido numerosas autoridades y personalidades, entre ellos, el director del Puerto de Huelva, Alfonso Peña.

El presidente del Puerto de Huelva ha destacado el "notable esfuerzo inversor" del puerto onubense en dotar al Muelle Sur de nuevas infraestructuras, como esta nueva doble rampa ro-ro, que se sumará a la ya existente, "potenciando la implantación de nuevas navieras y la ampliación de mercados", además de "facilitar" la operativa portuaria y logística de las compañías marítimas que ya operan en estas instalaciones.

Por su parte, el presidente de Puertos del Estado ha asegurado que esta obra "responde al enorme compromiso de los puertos del Estado con la mejora de la competitividad". "Inversión como la de esta infraestructura para aumentar la capacidad portuaria, pero también inversiones en sostenibilidad, en digitalización, en seguridad, están contribuyendo a transformar el sistema portuario de titularidad estatal para afrontar los retos presentes y futuros", ha añadido.

El viceconsejero de Fomento, Articulación de Territorio y Vivienda ha puesto en valor "este hito relevante" del Puerto de Huelva en "su apuesta por el impulso del tráfico de mercancías y la intermodalidad". "Con esta actuación el Puerto potencia el tráfico rodado con las Islas Canarias, África occidental y Marruecos", ha dicho Muñoz-Atanet antes de precisar que desde la Junta "aprovecharán" la posición "geoestratégica" de Andalucía en el ámbito marítimo global para "transformar el sector logístico y conseguir que sea un verdadero motor económico y territorial".

De otro lado, la alcaldesa de Palos de la Frontera ha puesto de manifiesto que "la sinergia entre instituciones permite la creación de infraestructuras fundamentales para el futuro de la provincia de Huelva". "No hablamos solamente del aspecto turístico, sino del industrial, ambos fundamentales para todos los onubenses. A las puertas de la revolución verde que encabeza Palos de la Frontera debemos seguir apostando por facilitar y apoyar este tipo de iniciativas que son garantía de crecimiento, empleo y bienestar", ha dicho.

LAS INSTALACIONES

Estas instalaciones propiciarán la operativa de cuatro buques tipo ferry a la vez, para el embarque y desembarque de mercancía en carga rodada en camiones y remolques, que son transportados en las embarcaciones que efectúan los servicios marítimos regulares entre Huelva, las Islas Canarias y Marruecos. En el Muelle Sur se mueven al año más de un millón de toneladas de mercancías de las que más de medio millón son transportadas a través de tráfico rodado.

Las obras de esta compleja infraestructura se iniciaron en enero de 2023, con una inversión, que supera los 19,4 millones de euros. Esta actuación se ha beneficiado de una partida de la Unión Europea a través del Mecanismo Conectar Europa (CEF, de sus siglas en inglés Connecting Europe Facility), con el objetivo de favorecer la mejora de la multimodalidad y la descarbonización del transporte de mercancías.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

La construcción de esta nueva rampa roro ha sido llevada a cabo por la empresa Ferrovial Construcción. Las obras han consistido en la instalación de una nueva rampa Ro-Ro (para tráfico rodado), así como la construcción de todas las infraestructuras necesarias para la óptima operatividad de la flota prevista. La plataforma flotante ha sido construida en las instalaciones de Nuevo Astillero de Huelva y el proyecto de ingeniería naval ha corrido a cargo de la empresa ALTUM.

El acceso a la nueva rampa Ro-Ro se efectúa a través de una plataforma de hormigón armado con planta en L de unos 90 metros de longitud y 17 metros de anchura, cimentada sobre 37 pilotes de 1,5 metros de diámetro. Esta plataforma permite el acceso del tráfico rodado hasta la rampa flotante, donde se producirá el embarque.

Se trata de una estructura flotante de acero de planta rectangular 50 por 28 metros, amarrada a dos nuevos duques de alba, que están cimentados sobre tres pilotes de 1,5 metros de diámetro, y se sitúan entre la nueva plataforma fija de acceso y la línea del cantil del muelle. Al sur de la nueva plataforma se han construido ocho nuevos duques de alba, todos ellos cimentados sobre pilotes de 1,5 metros y longitudes de hasta 40 metros.

Estos duques de alba permitirán el atraque de buques de hasta 190 metros de eslora y están dotados de pasarelas de acceso entre todos ellos, así como de bolardos de cien toneladas de capacidad. Tras la ejecución de estos duques de alba, se ha instalado la nueva rampa Ro-Ro y sus sistemas de amarre y defensa a los nuevos duques.

Asimismo, esta infraestructura se ha dotado de una nueva pasarela para el embarque y desembarque de pasajeros, de forma que se ha implantado un corredor peatonal en el todo el Muelle Sur. El proyecto se ha completado con la adecuación de las instalaciones necesarias de alumbrado, electricidad y control semafórico.