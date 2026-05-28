El Puerto de Huelva pavimentará la zona norte del Muelle Sur del para aumentar su capacidad operativa

Muelle Sur del Puerto de Huelva. - IGNACIO GOMEZ MILLAN/PUERTO DE HUELVA

HUELVA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva tiene previsto iniciar "en breve" las obras de pavimentación del Muelle Sur, en concreto la zona norte, destinada a movimiento de contenedores y carga de proyecto, entre otras operaciones, ante las perspectivas de crecimiento en el movimiento de mercancía general. Esta actuación dispone de una inversión superior a 5,8 millones de euros y su plazo de ejecución es de 12 meses.

Según ha indicado la Autoridad Portuaria en una nota, tras la ampliación de la línea de atraque del Muelle Sur, "resulta necesario" incrementar la zona de operaciones, lo que "permitirá aumentar la capacidad para el movimiento de mercancía general en contenedores, tráfico Ro-ro y carga de proyecto de piezas de grandes volúmenes".

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha asegurado que esta actuación se lleva a cabo por la "apuesta" por "impulsar" el tráfico de mercancía general en el Muelle Sur, "tras el incremento de la conectividad marítima con líneas regulares hacia distintos mercados internacionales y perspectivas de continuar creciendo en un futuro próximo".

Esta acción consiste en llevar a cabo unas obras de pavimentación de una superficie anexa a la terminal actual de contenedores, que irá destinada al almacenamiento y depósito de este tipo de mercancía, así como a la operativa de carga de proyecto, además de contar con vías de comunicación para las operaciones y transporte interior de los contenedores.

En este contexto, se prevé la pavimentación de 26.320 metros cuadrados de superficie, la ejecución de una red de drenaje, la iluminación que mejore las condiciones de seguridad de la operativa, así como el cerramiento perimetral y la instalación de cámaras de vigilancia.

Ante el "aumento paulatino" del tráfico de mercancía general y las expectativas de crecimiento de tráfico, el Puerto de Huelva llevó a cabo la ampliación hacia el norte de la línea de atraque del Muelle Sur en una longitud de 526 metros con el propósito de dar servicio a buques mayores. Así, la línea de atraque ha pasado de tener una longitud de 750 metros lineales a más de 1.200.

En el ejercicio 2025 el tráfico de mercancía general en total superó 1,8 millones de toneladas, lo que supone un ascenso del 5,7% con respecto al año anterior.