El Puerto de Málaga imparte un certificado de profesionalidad adaptado a la manipulación de mercancías

El Puerto de Málaga impulsa la formación en el ámbito marítimo-portuario para dar respuesta a las necesidades de las empresas de la Comunidad Portuaria que, debido al incremento de la actividad logística, requiere de personal cualificado. - PUERTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, y la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez, han presentado el curso en Operaciones Portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo. Esta formación permite obtener el certificado de profesionalidad MAPN0712, que habilita para realizar actividades de manipulación de mercancías en los puertos.

Según han señalado desde el Puerto de Málaga en un comunicado, el curso tiene una duración total de 850 horas y se impartirá en las nuevas instalaciones del Instituto de Estudios Portuarios. Este centro acogerá de forma periódica diferentes programas formativos con el objetivo de impulsar la capacitación y especialización profesional en el ámbito marítimo-portuario.

El programa ofrece además un contrato de formación en alternancia, que combina tiempo de trabajo en la empresa con tiempo de formación teórico-práctica en el centro acreditado facilitando así la adquisición de experiencia profesional mientras se completa la capacitación necesaria para el desempeño de estas funciones.

Entre las materias que se impartirán destacan inglés técnico aplicado al ámbito portuario, la definición y tipología de las mercancías, así como la manipulación y evaluación de los procesos de carga y descarga, contenidos orientados a proporcionar a los alumnos una formación integral en las operaciones portuarias.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de la Fundación Málagaport, con la colaboración de la Autoridad Portuaria, Acemar y la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía para promover la formación portuaria, una de las líneas estratégicas de la entidad para dar respuesta a las necesidades de la Comunidad Portuaria, que requiere de personal cualificado debido al incremento de la actividad logística de los últimos años.