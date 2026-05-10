Por Andalucía se reivindica en Málaga como una fuerza feminista "que pelea por los derechos de las mujeres"

Por Andalucía se reivindica como una fuerza feminista "que pelea por los derechos de las mujeres". - POR ANDALUCÍA

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

La candidata número 2 de Por Andalucía a las próximas elecciones autonómicas por Málaga, Micaela Jiménez, ha presentado este domingo las medidas sobre feminismo e igualdad de la coalición frente al Hospital Costa del Sol en Marbella (Málaga), donde ha criticado que el presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, "en los ocho años que lleva en la Junta de Andalucía, no solo no ha implementado medidas feministas, sino que muchas veces ha incurrido en medidas antifeministas".

Jiménez ha recordado que Moreno "inició la legislatura pasada comprando el marco político de Vox respecto al negacionismo de las violencias machistas". "Cambió la Ley de Igualdad para eliminar las medidas de control que garantizaban que las políticas de igualdad se iban a cumplir, como que el presupuesto de la Junta de Andalucía tendría perspectiva de género", ha señalado.

Así, ha considerado que "le compró el marco negacionista sobre la violencia machista poniéndole el apellido familia a todo lo que tiene que ver con las violencias contra las mujeres", al tiempo que ha señalado que el PP es un partido "que siempre que se han llevado al Parlamento iniciativas y leyes feministas, las ha votado en contra e incluso las ha denunciado en el Tribunal Constitucional".

La candidata ha subrayado también que "en Por Andalucía llevamos una batería de medidas transversales para avanzar en igualdad y en feminismo", que se pueden resumir en cinco ejes, como es el que aborda todo lo que tiene que ver con la igualdad salarial y con la igualdad económica y laboral de las mujeres; el de las violencias machistas; el que se centra en los derechos sexuales y reproductivos; el eje específico de políticas feministas para hombres y el centrado en eliminar las desigualdades.

Por último, Jiménez ha incidido en la importancia de "eliminar esa brecha y poner el foco en la diversidad de familias y en la diversidad de mujeres para avanzar en igualdad y no dejar a ninguna mujer atrás".

Por su parte, la también candidata de la coalición de izquierdas Victoria Morales ha declarado que el Centro de Crisis 24 Horas de Marbella, el único en toda la provincia, es un lugar "absolutamente invisible" donde Moreno "pone a las mujeres y a las políticas feministas, en un lugar secundario".

Morales ha subrayado que "nosotras, en Por Andalucía, tenemos claro que el próximo gobierno tiene que tener un motor feminista. Un motor feminista, económico y social que sea absolutamente transversal a todas las medidas que se tomen a partir del próximo 17 de mayo".

"Hablamos de un motor económico y social feminista porque tenemos que hablar de corresponsabilidad pública, de la garantía del Pacto Andaluz de Cuidados, de la garantía de la libertad de derechos reproductivos y sexuales, de la garantía y la soberanía de nuestros cuerpos, del derecho a garantizar todas aquellas medidas que necesitan impacto de género", ha señalado.

Al respecto, ha aludido a una transversalidad presupuestaria, "que todo euro invertido en cualquier acción gubernativa tiene que tener perspectiva de género, tanto en materia de empleo, como en materia de vivienda o en materia de salud, porque sin pasta no hay igualdad, sin pasta no hay feminismo".

La candidata número 4 de la coalición ha incidido también en la necesidad de "un gobierno de radicalidad democrática feminista" y ha indicado que esto supone crear Consejos de Sabias en las ocho provincias, compuestos por los colectivos feministas; y también crear una Consejería de Igualdad y Diversidad "que tenga la categoría de vicepresidencia, para que sea eje fundamental en el despliegue de cualquier medida del gobierno andaluz la perspectiva feminista".

Morales también ha hecho referencia a la voluntad de Por Andalucía de "condicionar las subvenciones a todos y cada uno de los ayuntamientos, para que se pongan a disposición puntos de información a la mujer en todos y cada uno de los municipios de esta provincia, no como los escasos y raquíticos 21 que existen en la actualidad".

