El PSOE de Córdoba plantea ampliar horas y mejorar las condiciones laborales en la ayuda a domicilio

La cabeza de lista del PSOE de Córdoba al Parlamento andaluz, Silvia Mellado, durante la reunión con trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. - PSOE CÓRDOBA

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE de Córdoba al Parlamento andaluz, Silvia Mellado, ha mantenido una reunión en Villanueva de Córdoba con trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, a quienes ha trasladado el modelo de gestión pública que plantea el programa de gobierno socialista de María Jesús Montero para reforzar este servicio. Mellado ha explicado que la propuesta contempla incrementar el número de horas asignadas en función de las necesidades reales de cada persona y eliminar las limitaciones administrativas que puedan restringir dicha asignación.

Durante el encuentro, la candidata socialista ha escuchado además las demandas del sector y ha garantizado que el PSOE impulsará desde la Junta un modelo de gestión basado en criterios técnicos y profesionales, "y no en restricciones presupuestarias". Asimismo, ha señalado que se revisará la prestación "para avanzar progresivamente desde fórmulas de gestión privada hacia un modelo de gestión pública directa", mediante la adaptación de la normativa vigente para reconocer su naturaleza sociosanitaria y su carácter de servicio esencial.

En este sentido, la socialista ha explicado que se impulsará la subrogación del personal actualmente vinculado a empresas prestadoras, con el objetivo de garantizar la estabilidad laboral y la continuidad del servicio. Asimismo, ha asegurado que se dará respuesta a una de las principales reivindicaciones del sector mediante un marco económico "estable" que permita actualizar automáticamente el precio por hora del Servicio de Ayuda a Domicilio en función del coste real de la prestación y de la evolución de los convenios colectivos.

"Promoveremos una subida progresiva hasta alcanzar la media estatal, garantizando la sostenibilidad del sistema; ordenaremos los pliegos de contratación cuando la prestación no sea directa, evitando bajas temerarias y asegurando estándares homogéneos de calidad; impulsaremos una mesa permanente de diálogo social y, además, promoveremos el reconocimiento de la profesión de auxiliar de ayuda a domicilio como actividad de especial dedicación, facilitando el acceso a la jubilación anticipada sin penalización", ha detallado.

En la reunión también han participado la candidata Ana Isabel Torralbo y el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes. "Quienes conocemos el ámbito rural sabemos que la Dependencia y el servicio de ayuda a domicilio son fundamentales para fijar población al territorio. Necesitamos seguir reforzándolos no solo para garantizar una vejez digna a nuestros mayores, sino también para generar empleo, especialmente entre las mujeres que viven en nuestros pueblos", ha señalado Mellado, quien ha advertido de que estos servicios esenciales "corren el riesgo de ser privatizados por el PP si continúa al frente de la Junta".

"Por eso, el próximo 17 de mayo tenemos que votar con conciencia y defender la sanidad y los servicios públicos", ha señalado Mellado, quien ha pedido a los vecinos y vecinas de Villanueva de Córdoba "un voto progresista y un voto al PSOE para que Montero lidere un gobierno comprometido con Andalucía".

Finalmente, Mellado ha asegurado que el PSOE está desarrollando una campaña "vecino a vecino, calle a calle y barrio a barrio" para movilizar a la ciudadanía de cara al 17 de mayo. "Ese día tenemos la oportunidad de cerrar la puerta a Moreno y abrir una etapa de defensa decidida de los servicios públicos con un gobierno socialista liderado por María Jesús Montero", ha concluido.