El puerto de Sevilla cataloga como "proyecto emblemático" la nueva sede de Cox en el Distrito Urbano Portuario

El consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el presidente de Cox, Enrique Riquelme, y el el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona. - PUERTOS DE SEVILLA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Rafael Carmona, ha participado en la presentación de la nueva sede corporativa de Cox en el Puerto de Sevilla, concebida como "un referente europeo en regeneración urbana, rehabilitación patrimonial y creación de entornos laborales de excelencia".

"Estamos ante un gran proyecto, un proyecto emblemático, que se va a desarrollar en un espacio que acaba de cumplir 100 años: la corta de Tablada" ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. "Sobre este espacio histórico, que fue decisivo en la modernización del Puerto, estamos impulsando una transformación que permita su apertura a la ciudad", ha continuado el presidente. El Distrito Urbano Portuario nace, así, "con la vocación de recuperar patrimonio, generar actividad y fortalecer la relación entre el puerto y Sevilla desde una visión de futuro", ha añadido, tal y como ha afirmado la entidad en una nota de prensa.

En relación con la llegada de Cox al Puerto de Sevilla, Carmona ha señalado que "representa una apuesta estratégica de enorme valor". "Hablamos de la implantación de una empresa innovadora, vinculada a la ingeniería, la tecnología y el valor añadido, que compartirá este espacio con otras actividades y contribuirá a dinamizarlo".

"Son 17.000 metros cuadrados dentro del Distrito Urbano Portuario, con alrededor de mil profesionales de alta cualificación, situados a espaldas de la antigua Escuela de Ingenieros" ha subrayado Carmona, quien prosiguió "para nosotros era clave que la empresa permanecería en la ciudad que la vio nacer". "Además, esta alianza ejemplifica el alcance de la colaboración público-privada como instrumento eficaz para impulsar iniciativas transformadoras y sostenibles", ha remarcado Rafael Carmona.

Para finalizar su intervención, el presidente de la APS ha señalado la filosofía del futuro Distrito Urbano Portuario, afirmando que es "concebido como un espacio habitable, inclusivo, sostenible y conectado, en el que convivan la actividad portuaria con la terminal de cruceros, con espacios para el ciudadano, en un entorno accesible, caminable y bien comunicado, que favorezca la movilidad sostenible y que abra nuevas vías de relación entre el puerto y el resto de la ciudad". En definitiva, "trabajamos para consolidar una nueva centralidad para Sevilla, capaz de combinar tradición, innovación, actividad económica y calidad urbana", ha comentado el presidente.

El acto de presentación también ha contado con las intervenciones del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, del consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela, y del presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, quienes han destacado el valor estratégico del proyecto para la ciudad y su entorno portuario.

"El desarrollo de esta nueva sede en Sevilla representa nuestra apuesta por un modelo de compañía que integra innovación, sostenibilidad y bienestar para las personas, al tiempo que contribuye a la transformación de la ciudad", ha señalado el presidente ejecutivo de Cox.

El alcalde de Sevilla ha añadido que "mi objetivo como alcalde es liderar una Sevilla que tenga un futuro rico. La nueva sede de Cox en el nuevo Distrito Portuario contribuirá a la revitalización del entorno, creando un espacio que se convertirá en uno de los referentes europeos en cuanto a innovación, sostenibilidad y bienestar. Es el resultado de una apuesta clara de este equipo de gobierno por atraer inversión y por no poner piedras en el camino a los proyectos que le hacen bien a Sevilla para que siga avanzando. Estamos haciendo que Sevilla sea una ciudad para invertir".

Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas en funciones ha subrayado el "orgullo" que representa contar en Sevilla con la sede y el centro de operaciones de una empresa de la dimensión de Cox, con un millar de trabajadores en Andalucía. Ha destacado, además, el "carácter estratégico" de los sectores en los que opera y la colaboración que mantiene con la Administración regional "para generar nuevas oportunidades" en ámbitos como el desarrollo de los combustibles sostenibles de aviación (SAF), el impulso a las comunidades energéticas y a través de la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde. "La apuesta del Gobierno andaluz es seguir generando las condiciones para que Andalucía sea un territorio atractivo para la inversión industrial".

Ubicada en el corazón del futuro Distrito Urbano Portuario, la nueva sede se integrará en una de las operaciones de transformación urbana más relevantes del sur de Europa, orientada a abrir el puerto a la ciudad y generar un nuevo modelo de distrito habitable, sostenible, inclusivo y plenamente conectado con Sevilla.

El proyecto ha sido diseñado por un equipo multidisciplinar de Arquitectura e Ingeniería de Cox que ha trabajado en la creación de un espacio que combina recuperación patrimonial, innovación tecnológica y sostenibilidad.

La futura sede se desarrollará en las históricas naves y tinglados del Muelle de Tablada, un enclave privilegiado junto a la dársena del Guadalquivir y a escasos minutos del centro histórico de Sevilla, la Catedral y la Plaza de España. El proyecto contempla la rehabilitación de cerca de 15.000 m2, incluyendo aproximadamente 10.000 m2 correspondientes a la nave de Cox (nave 5) y 7.000 m2 en los tinglados 7 y 8.

Este entorno, "clave en la memoria industrial y portuaria de la ciudad, se transformará sin perder su identidad marítimo-portuaria, conservando elementos icónicos como los tinglados de cubiertas onduladas, el muelle o las grúas y almacenes que han definido el paisaje sevillano durante décadas recuperando un espacio clave en la memoria colectiva de Sevilla".

El Puerto de Sevilla, único puerto marítimo de interior de España, impulsa con este proyecto una nueva relación entre la ciudad y la dársena, recuperando espacios históricos para usos económicos, culturales, zonas verdes, o equipamientos para el ciudadano con el objetivo de acercar el mar al corazón de Andalucía, según ha subrayado el citado comunicado.

Así, el proyecto ha apostado por la rehabilitación respetuosa de uno de los conjuntos industriales más singulares de la ciudad, combinando conservación patrimonial con innovación arquitectónica.

"La intervención mantiene la esencia original de las edificaciones y las adapta a nuevas formas de trabajo, en línea con la evolución del entorno urbano. Además, esta actuación coincide con un momento simbólico: en 2026 se cumplen 100 años de la Corta de Tablada, reforzando el carácter histórico y la apuesta por una nueva etapa de modernidad para la ciudad".

La nueva sede ha sido concebida como un campus corporativo flexible, luminoso y abierto, pensado para atraer talento y mejorar la experiencia diaria de las personas que trabajan en Cox en Sevilla.

El complejo se configura como un espacio innovador orientado a transformar la experiencia del empleado, fomentando nuevas formas de trabajo, colaboración y creatividad.

De esta manera, integrará espacios colaborativos, zonas de descanso, entornos multifuncionales y áreas verdes, fomentando el bienestar, la creatividad y la innovación. Incorporará además servicios como instalaciones deportivas, restauración, espacios exteriores y soluciones de movilidad sostenible que contribuirán a un entorno de trabajo moderno, saludable y conectado con la ciudad.