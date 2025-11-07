Hasta 20 vecinos de la 'Ruta del Arroz' compiten este sábado en La Puebla (Sevilla) por la mejor receta casera

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Puebla del Río (Sevilla) acoge este sábado, 8 de noviembre, la edición número 23 del Concurso de Recetas Caseras de Arroz organizado por la Diputación, a través de Prodetur-Turismo de la Provincia y su marca para la promoción de los productos agroalimentarios locales 'Sabores de la Provincia de Sevilla', con la colaboración del Ayuntamiento cigarrero.

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, hasta un máximo de 20 participantes residentes en cualquiera de los 12 municipios de la conocida como 'Ruta del Arroz' competirán por la "mejor receta casera con el arroz como base".

El objetivo de este concurso es poner en valor la gastronomía tradicional de los municipios marismeños sevillanos, a través de la promoción de recetas caseras de arroz, como elemento central. Una vez celebrado el concurso, se fomentará la incorporación de las recetas ganadoras a las cartas de los establecimientos de la comarca Guadalquivir-Doñana, adheridos a la marca Sabores de la Provincia de Sevilla.

La Ruta del Arroz está integrada por Aznalcázar, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, Isla Mayor, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache y Utrera (Sevilla). El certamen está abierto a cualquier persona a título individual, mayor de 18 años y nunca en representación de un restaurante.

Los participantes, que competirán por uno de los cinco premios que ofrece el certamen, de entre 200 y 600 euros, dispondrán de elementos básicos para la elaboración del plato, como bombona de butano, serpentín, los aceites de oliva virgen extra de 'Sabores de la Provincia de Sevilla', arroz de grano redondo y agua. El resto de ingredientes e instrumentos necesarios para la realización de las recetas serán aportados por los candidatos.

El jurado, compuesto por personas de diferentes perfiles, especializados en la gastronomía y otros sectores que puedan resultar de especial relevancia para el concurso, valorará que la receta sea casera y siguiendo métodos tradicionales, así como el sabor aroma, grado de cocción del cereal y la presentación. El fallo del jurado y la entrega de premios tendrá lugar en el mismo evento, una vez finalizada la prueba.

La celebración de este concurso gastronómico, al que asistirá el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, junto a la alcaldesa del municipio, María Dolores Prósper, tendrá lugar a partir de las 12,00 en el Parque Municipal Los Romeros de La Puebla.