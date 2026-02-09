Los 50 vecinos de la zona de El Calerín en Lora del Río (Sevilla) pueden volver a sus casas

La lluvia anega varias zonas de Lora del Río (Sevilla), que se protege con bombas de desagüe. - Rocío Ruz - Europa Press

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) ha confirmado el regreso a sus viviendas de los 50 vecinos desalojados de la zona de El Calerín tras la inspección realizada esta mañana por técnicos del Ayuntamiento.

El Consistorio ha confirmado en una publicación en redes sociales que se pueden iniciar las tareas de limpieza de las viviendas tras "no encontrarse daños estructurales de consideración". El río Guadalquivir continúa en nivel rojo a su paso por el municipio con un caudal superior a los 2.500 metros cúbicos por segundo.

En paralelo, la Unidad Militar de Emergencia (UME) y el Infoca han instalado dos bombas de gran caudal que se unen a las nueve que ya se encuentran en funcionamiento para desaguar el tanque de tormentas.

Los vecinos de Lora del Río llevaban fuera de sus casas desde la noche del sábado, actualmente el Ayuntamiento mantiene activado el Plan de Emergencias Municipal en Nivel 1.

En estos momentos, se mantienen desalojadas cerca de medio centenar de personas de los municipios de Tocina y El Palmar de Troya como consecuencia de las últimas borrascas.