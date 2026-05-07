Unos 550 futbolistas y 33 entidades se reúnen en Sevilla para destacar el deporte como elemento de cohesión

X Festival de Fútbol de Otras Capacidades - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El X Festival de Fútbol de Otras Capacidades ha reunido este jueves en el Centro Deportivo San Pablo de Sevilla a 550 participantes de toda Andalucía y 33 entidades, que han realizado actividades deportivas, recreativas y de convivencia en una jornada en la que ha sido protagonista el deporte como elemento de cohesión e integración.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota, al tiempo que ha subrayado que esta iniciativa ha englobado tres eventos deportivos diferentes. Uno de ellos, la Supercap, que consiste en una serie de partidos entre selecciones provinciales y organizada por Faisem, y otros dos eventos de clubes, la Copa Inclusiva, con clubes de fútbol 7 y la Copa Ilusión, donde participarán combinados de fútbol sala.

Esta X edición ha contado con una novedad, dado que los participantes han contado con una actividad paralela que ha consistido en una experiencia virtual a través de las gafas que ha aportado la empresa Minifunkids, una entidad especializada en contenidos de Realidad Virtual que permiten mejorar la calidad de vida de niñas y niños con diversidad funcional y/o neurodiversidad.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado la "importante labor social" de este evento que "supone un claro compromiso para lograr la inclusión social de todos a través del deporte, eliminando barreras y fomentando una sociedad mejor y más justa". Andalucía cuenta en la actualidad con 82 equipos de fútbol inclusivo y un total de casi 1.300 licencias.