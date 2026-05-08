El 5G Forum 2026 reunirá en Sevilla a 85 ponentes y más de 80 entidades de Europa, Asia y América

El 5G Forum 2026 se celebrará en Sevilla los días 12 y 13 de mayo. - 5G FORUM

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El 5G Forum 2026 convertirá a Sevilla en uno de los grandes epicentros internacionales de la conectividad avanzada con una agenda de alto nivel compuesta por 85 ponentes, 37 patrocinadores y 46 entidades procedentes de Europa, Asia y América, que conforman un total de más de 80 entidades participantes. Las jornadas presenciales, que se celebrarán los días 12 y 13 de mayo en la capital andaluza, reunirán a empresas líderes, instituciones públicas, universidades y expertos tecnológicos para analizar el presente y futuro del 5G y su impacto en ámbitos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, las infraestructuras digitales o los servicios críticos.

El foro ofrecerá una visión de todo el ecosistema digital, abordando desde el despliegue de redes y la evolución hacia el 6G hasta tecnologías como el IoT, el edge computing, la conectividad satelital o la salud digital. La cita mostrará cómo el 5G está transformando sectores estratégicos como las smart cities, la movilidad conectada, la industria, los servicios de emergencia o el turismo inteligente, ha explicado la organización en una nota.

El 5G Forum 2026 abordará algunas de las grandes preguntas que ya afectan al presente de ciudadanos, empresas e instituciones: ¿puede alguien acceder a nuestro móvil o robarnos datos sin que nos demos cuenta? ¿Cómo afectan las nuevas redes 5G a la seguridad de infraestructuras críticas como hospitales, aeropuertos o transportes? ¿Qué riesgos reales existen hoy en coches conectados, ciudades inteligentes o dispositivos IoT? ¿Qué ocurre realmente con los datos que generan nuestros móviles y dispositivos conectados?

El foro también analizará cuestiones clave sobre el futuro de la conectividad, como si estamos entrando en una nueva era de infraestructuras inteligentes, qué tecnologías marcarán la próxima década digital, cómo convivirán IA, 5G, edge y satélite en el nuevo ecosistema tecnológico o qué consecuencias tendrá la hiperconectividad en nuestra vida cotidiana.

Contará con una marcada dimensión internacional y reunirá a las principales operadoras con presencia en España --Orange, Telefónica, Vodafone y DIGI-- junto a compañías tecnológicas líderes como Huawei, Nokia, Netmetrix, Minsait by Indra Group, Cellnex, Hispasat o Hewlett Packard Enterprise. Además, el evento incorpora representación empresarial e institucional de múltiples territorios nacionales e internacionales, reforzando su papel como punto de encuentro estratégico donde convergen tecnología, industria, investigación y administraciones públicas.

La novena edición del 5G Forum combinará dos jornadas presenciales los días 12 y 13 de mayo en el Auditorio Cartuja --gestionado por Yventu-- en Sevilla TechPark, con dos jornadas virtuales los días 14 y 15 de mayo. Durante cuatro días, el foro reunirá a los principales actores del ecosistema digital para abordar los retos y oportunidades de la nueva generación de conectividad.

Uno de los grandes ejes temáticos del evento será la ciberseguridad aplicada a redes 5G e infraestructuras críticas, con la participación de organismos como el Centro Criptológico Nacional (CCN) y empresas como Huawei, Italtel, Netmetrix o IplusF, que analizarán cuestiones relacionadas con la resiliencia de red, la criptografía poscuántica, las ciberamenazas y los nuevos marcos regulatorios europeos.

El evento abordará también el desarrollo de redes privadas 5G, la validación tecnológica y los entornos de misión crítica, con compañías como Hewlett Packard Enterprise, Teltronic, Gsertel, Apave o Dekra, así como proyectos reales vinculados a la movilidad conectada y la industria avanzada, entre ellos Cibermov, impulsado por la Junta de Castilla y León.

La dimensión académica y social del 5G tendrá igualmente un papel protagonista gracias a la participación de entidades como la Universidad de Málaga, la Universidad Politécnica de Madrid, Iavante, la Universidad de Sevilla o el consorcio 6G SNS/SNS JU/CTTC, que expondrán avances relacionados con salud digital, agro inteligente, formación avanzada y servicios públicos conectados.

La convergencia entre inteligencia artificial, edge computing y 6G será otro de los grandes focos del 5G Forum 2026. Empresas como Netmetrix y Templus analizarán cómo los centros de datos distribuidos y el edge computing están transformando el procesamiento de datos en tiempo real, mientras que compañías como OpenNebula, ManageEngine y Ayscom (junto a Apis y Keysight) profundizarán en el uso de IA aplicada a redes autónomas, AIOps y observabilidad avanzada.

La aplicación de la inteligencia artificial a entornos empresariales y urbanos estará representada por firmas como Orange Empresas, Nokia y Grupo Ximénez, que mostrarán soluciones vinculadas a smart cities, iluminación inteligente y experiencias inmersivas basadas en XR y 6G.

Además, el foro pondrá el foco en el futuro de la conectividad con expertos y entidades de referencia como Gradiant, Vicomtech, S&P Global Market Intelligence y el iTEAM de la Universitat Politècnica de València, representado por Narcís Cardona, quienes analizarán el posicionamiento de España y Europa en la carrera global hacia el 6G y las tecnologías deep tech.

Las redes híbridas y la conectividad satelital tendrán también un espacio destacado con la participación de Minsait by Indra Group, Mavenir, Hispasat y la EBU con su proyecto 5G Emerge, abordando la evolución hacia modelos NTN (Non-Terrestrial Networks), la integración del 5G satelital y la soberanía tecnológica europea.

En paralelo, el evento reunirá a algunas de las principales compañías vinculadas al despliegue de infraestructuras y conectividad, como Cellnex, Axión, Totem, Vantage Towers, DigitalES, Asteo Red Neutra, CIRCET o SAPEC, que analizarán los retos asociados al backbone de red, la resiliencia de infraestructuras y el crecimiento exponencial del tráfico de datos.

El ámbito de la cobertura, medición y validación tecnológica contará igualmente con la presencia de compañías como Andrew, VIAVI Solutions / Wavecontrol, Rohde & Schwarz y Anritsu, que profundizarán en cuestiones relacionadas con cobertura indoor, medición de campos electromagnéticos y validación de redes.

La cuarta y última jornada del 5G Forum 2026 estará dedicada íntegramente al talento femenino en el sector tecnológico y de las telecomunicaciones. Durante esta sesión especial, mujeres líderes de la industria compartirán sus experiencias profesionales, reflexionarán sobre el papel de las carreras STEM y lanzarán mensajes de inspiración dirigidos a las nuevas generaciones de jóvenes interesadas en desarrollar su futuro en el ámbito tecnológico.

Con esta iniciativa, el 5G Forum refuerza uno de los principales compromisos de Medina Media Events, organizadora también de eventos como New Space & Solutions y la 4K HDR Summit, apostando por dar visibilidad al liderazgo femenino y fomentar una industria más diversa, inclusiva y representativa. Además de las ponencias y mesas de debate, las jornadas presenciales del 5G Forum contarán con una amplia zona expositiva donde los asistentes podrán disfrutar de demostraciones en vivo y conocer de primera mano las últimas innovaciones tecnológicas presentadas por más de una veintena de empresas expositoras.