Unas 6.000 personas participan en la Carrera Tus Kilómetros Nos Dan Vida para investigación del cáncer infantil

Carrera por el cáncer infantil en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carrera solidaria 'Tus Kilómetros Nos Dan Vida' ha celebrado este domingo su XIV edición, que ha reunido a unas 6.000 personas en el Parque del Alamillo en una jornada de ambiente familiar que se celebra desde 2013 con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil.

Según ha informado el Gobierno local, la delegada de Deportes, María Tena, ha acompañado durante la mañana a los organizadores, a los que ha trasladado la felicitación del Ayuntamiento por el crecimiento de la prueba y ha destacado "el extraordinario ambiente de convivencia y solidaridad que hemos disfrutado un año más en esta cita que trasciende lo deportivo y se consolida como un referente en la agenda social de la ciudad".

El programa de actividades comenzaba a las 10,30 horas con las carreras infantiles; a las 12,00 se daba la salida a la prueba de los adultos, que cubrían una distancia de 5,2 kilómetros sin tiempo límite para llegar a meta; tras ella, la jornada ha continuado con actuaciones en directo y actividades lúdicas y de convivencia también con el objetivo de recaudar fondos para la investigación.

Los fondos, canalizados a través de la Fundación SEHOP, se destinan a impulsar la investigación y mejorar la atención a niños y adolescentes con cáncer. Entre los proyectos apoyados destacan los ensayos clínicos, la Beca Nacional de Investigación 'Tus Kilómetros Nos Dan Vida', el Registro Español de Tumores Infantiles (RETI) y diferentes investigaciones sobre tumores pediátricos, además de iniciativas de musicoterapia y actividad física para menores en tratamiento.