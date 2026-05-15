Abierto hasta el 15 de junio la solicitud de becas de la UPO de Sevilla para impulsar el talento femenino en STEM

Alumnas de la Pablo de Olavide en uno de los pasillos del campus. - UPO

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide colabora con el programa de Becas 'Sof.ia by Nunsys Group', una iniciativa que cuenta con el apoyo del mayorista tecnológico TD Synnex para fomentar el talento femenino y despertar vocaciones en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre alumnas de Secundaria.

Las becas están dirigidas a alumnas residentes en España que hayan superado el segundo curso de Bachillerato o de un Ciclo Formativo de Grado Superior durante el presente año académico y deseen cursar un grado universitario del ámbito tecnológico, informa en un comunicado.

El plazo de inscripciones se abre este viernes, 15 de mayo, y permanecerá activo hasta el 15 de junio a las 14,00 horas (hora peninsular española), a través de la web 'www.nunsys.com/becas-sofia'. "Con las Becas Sof.ia queremos contribuir a la reducción de la brecha de género, acompañando a las futuras profesionales en su desarrollo académico y laboral", explican Paco Gavilán y Beatriz Calvo, presidente y directora general de Nunsys Group, respectivamente.

Desde UPO destacan el valor de las alianzas universidad-empresa: "Con este tipo de acciones, reafirmamos nuestro compromiso con la generación de oportunidades para las mujeres en el ámbito científico- tecnológico, consolidando su presencia en algunas de las titulaciones estratégicas que definirán el futuro", señala María del Pilar Moreno Navarro, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide.

Cada beca, cuya adjudicación se basará mayoritariamente en criterios de excelencia académica detallados en las bases reguladoras, sufragará los costes de matrícula durante dos cursos académicos completos a elegir por las beneficiarias entre el abanico de hasta 17 ingenierías y grados científico-técnicos incluidos en la cobertura del programa, entre los que se incluyen el Grado en Ingeniería Informática: Mención en Sistemas de Información y el Grado en Ingeniería Informática: Mención en Ciencia de Datos de la Universidad Pablo de Olavide.

La renovación para el segundo año requerirá que las becadas superen satisfactoriamente el 75% de los créditos del primer curso completo. Además del apoyo económico, el programa incorpora un completo itinerario de acompañamiento personalizado, que incluye mentoría con empleadas del ámbito tecnológico de Nunsys Group y acceso a prácticas formativas remuneradas tras la superación del primer ciclo académico en alguna de las delegaciones de Nunsys Group, facilitando la transición entre el entorno académico y el mercado laboral.

Asimismo, el programa goza, además de la colaboración de la Universidad Pablo de Olavide, con la participación de seis universidades: Universidad de Castilla-La Mancha, Universidade da Coruña, Universitat Jaume I (Castellón), Universidad de León, Universitat Politècnica de València y Universidad de Zaragoza.

Con las Becas Sof.ia by Nunsys Group, la tecnológica y el conjunto de las universidades colaboradoras dan un paso más en su compromiso con la igualdad de oportunidades, la paridad en el sector tecnológico y el impulso de perfiles cualificados que liderarán la transformación digital en España.