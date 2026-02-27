Un accidente sin heridos provoca tres kilómetros de retenciones en la A-92 en el barrio de Palmete de Sevilla

Archivo - Dos agentes de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico en la tarde de este viernes está provocando tres kilómetros de retenciones en la A-92 a la altura del barrio de Palmete en Sevilla capital.

Según han indicado fuentes del 112 Andalucía a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 17,30 horas con dos vehículos implicados y no hay constancia de personas heridas.

El accidente ha provocado el corte del carril derecho y central, según ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT) en una publicación en redes sociales.