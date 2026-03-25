Un accidente de tráfico con tres vehículos implicados y sin heridos complica la entrada a Sevilla por la A-4

Captura de pantalla de un accidente de tráfico en la A-4 en Sevilla. - DGT

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico con tres vehículos implicados está provocando retenciones de hasta tres kilómetros este miércoles en la entrada a Sevilla por la A-4, en el entorno del aeropuerto.

Según han confirmado fuentes del 112 Andalucía a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar sobre las 8,00 horas en el kilómetro 531 de la A-4. No hay constancia de personas atendidas por los servicios sanitarios.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha señalado en sus redes sociales que se ha cerrado el carril izquierdo como consecuencia de dicho accidente.