La actriz Juliette Binoche recibe el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla

Entrega por parte del alcalde a la actriz Juliette Binoche del Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Juliette Binoche ha recibido este viernes el Giraldillo de Honor del 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla, entregado por el alcalde, José Luis Sanz, durante la gala de clausura celebrada en el Cartuja Center.

"La intérprete francesa, una de las figuras más admiradas del cine europeo, recibe este reconocimiento por una trayectoria versátil, luminosa y profundamente comprometida con el arte cinematográfico", ha enmarcado el Consistorio en una nota, además de destacar que ha presentado en Sevilla su debut como directora, In-I-Motion.

En este sentido, el primer edil ha destacado que "Sevilla vuelve a demostrar que es un punto de encuentro imprescindible para la cultura europea. Este Giraldillo de Honor reconoce la brillantez de Juliette Binoche, pero también el compromiso de nuestra ciudad con el cine, la creatividad y el talento".

El alcalde ha subrayado además que "el Festival ha convertido de nuevo a Sevilla en una capital cultural de referencia, abierta al mundo y a las nuevas miradas del cine".

Durante esta edición, el Festival ha reunido a más de 350 profesionales del panorama cinematográfico internacional, entre directores, intérpretes, guionistas y productores, y ha ofrecido una programación con 192 títulos.

Cabe enmarcar que este sábado, 15 de noviembre, se procederá a la lectura del palmarés, con el anuncio de los premios oficiales de esta 22 edición.