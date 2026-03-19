Adif renueva y mejora cuatro pasos a nivel en la provincia de Sevilla

Paso de nivel en la red ferroviaria en Sevilla - ADIF

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado este jueves, por 1,4 millones de euros, la redacción del proyecto y ejecución de obras para la renovación y mejora de cuatro pasos a nivel de la provincia de Sevilla, ubicados en el tramo El Sorbito-Arahal de línea convencional Bifurcación Utrera-Fuente de Piedra.

Según ha indicado la entidad en una nota, se va a mejorar la protección del paso a nivel situado en el p.k.22/970, en el término municipal de Pedrera, que pasará a ser de clase A4, es decir, contará con semibarreras dobles y sistemas de detección de obstáculos mediante cámaras de visión artificial basados en el uso de tecnologías de análisis de vídeo.

Por otro lado, se renovarán y modernizarán los elementos de protección de dos pasos situados en Arahal, en los pp.kk. 14/286 y 26/745, que son de tipo A3, dotados con señalización luminosa, acústica y semibarrera automática; y del paso a nivel del p.k. 17/172, ubicado en Paradas, de clase A2, con señalización luminosa y acústica que avisa de la llegada de los trenes.

Esos trabajos se suman a los de supresión de otros cuatro pasos a nivel en esta línea a su paso por el municipio sevillano de Paradas por importe de 10,3 Meuro, que se encuentran pendientes de inicio.

Además, Adif continúa impulsando las actuaciones de renovación de la línea Bifurcación de Utrera-Fuente de Piedra (111,6 km), clave para las conexiones entre Sevilla y Málaga.

Las inversiones movilizadas ascienden a más de 20 millones de euros para la renovación de la vía, la instalación de nuevos sistemas de señalización y control de tráfico BLAU, que mejora la gestión del tráfico- y de comunicaciones (GSM-R).

Adif ha indicado que la renovación y mejora de estos cuatro pasos a nivel podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).