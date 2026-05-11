Aena adjudica por 3,4 millones la construcción de la nueva sala VIP del aeropuerto de Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de la sala VIP actual del aeropuerto de Sevilla. - AENA - Archivo

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Aena acaba de adjudicar por 3,4 millones de euros la construcción de la nueva sala VIP del aeropuerto de Sevilla. Esta obra, que tendrá un plazo de ejecución aproximado de un año, será ejecutada por dos empresas: Aeropuertos Obra Civil (Aocsa) e Instalaciones Eléctricas Crima (Crimasa).

Las nuevas dependencias se levantarán como una edificación anexa a la zona norte del terminal y contarán con una superficie útil de casi 780 metros cuadrados, más del doble de lo que tiene la sala VIP actual, detalla Aena en una nota de prensa.

La obra pretende dar respuesta a la creciente demanda de este tipo de servicios en el aeropuerto. Sólo entre 2022 y 2025, el número de usuarios de la sala VIP se ha incrementado cerca de un 90% (el año pasado se contabilizaron en ella 122.443 pasajeros) y, pese a haber acometido sendas ampliaciones en 2018 y 2024, sus dimensiones no permitirían cubrir las necesidades futuras.

Entre otras prestaciones, las nuevas instalaciones ofrecerán sala de reuniones, área de descanso, prensa y televisión, una amplia zona de catering o núcleos de aseos con sala de lactancia. El proyecto, además, cuidará la accesibilidad e incorporará materiales sostenibles y naturales a sus acabados finales.

Una vez que entre en servicio la nueva sala VIP, la que está operativa en estos momentos se adecuará para destinar ese espacio a nuevos usos.