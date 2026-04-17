Alcalá continúa su "transformación urbana" con 66 millones de Fondos Europeos hasta 2030

El delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Jesús Mora. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra va a continuar su "transformación urbana" con un total de 66 millones de euros procedentes de Fondos Europeos hasta 2030 a través de proyectos participados por los agentes sociales hacia un modelo en el que priman el diseño "eficiente y amable" para las personas. Se generarán espacios, equipamientos y servicios para una "mejor calidad de vida" ciudadana así como oportunidades de crecimiento económico y empleo, todo ello de forma "sostenible y segura".

Según ha informado el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en una nota, el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, ha hecho balance con datos "concretos y medibles" de la transformación urbana de la ciudad en los últimos años gracias a la financiación europea así como de los distintos Ministerios del Gobierno de España "defendiendo el modelo alcalareño y la eficacia demostrada en la ejecución de los mismos".

En este sentido, ha destacado que "Alcalá vive desde hace años un amplio proceso de transformación urbana que supone la creación de un elevado número de infraestructuras que tienen incidencia directa en la vida de los ciudadanos". Por tanto, "es el desarrollo de un modelo de ciudad muy estudiado y que cuenta en su diseño con un amplio proceso de participación del que han formado parte más de 30 entidades sociales, económicas y vecinales".

En concreto, desde 2023 se han ejecutado 27 proyectos y actualmente están en marcha otras nueve actuaciones, con fondos europeos, "inversiones que suponen la movilización de inversiones por un total de 66 millones hasta 2030". Todos los grandes proyectos de transformación urbana parten de un proceso de participación ciudadana. Esta apuesta ha supuesto que Alcalá se sitúe como "la tercera mejor Ciudad de Andalucía en orden de puntuación en la valoración de los proyectos de fondos europeos en la última convocatoria resuelta, correspondiente a los fondos edil".

En esta línea, el grado de ejecución de los proyectos de mejora urbana financiados con fondos europeos ya certificados, superan el 117%, tal y como se constata en la evaluación del proyecto Edusi, porque la eficiencia en la gestión pública es una "premisa" fundamental del Ayuntamiento, tal y como avalan todas los organismos de evaluación europeos.

Por otro lado, Mora ha argumentado que "el gasto público es una inversión necesaria porque las dotaciones tienen una repercusión directa en la vida de los ciudadanos", como comprueban los vecinos en la primera fase de la Calle Nuestra Sra. del Águila y el Molino de la Mina, la Calle Orellana, la Casa de la Juventud, el Centro del a Igualdad, el Vial Intermedio, el aparcamiento de Nicolás Alpériz y plaza de los Pintores Paisajistas, el aparcamiento de Pablo VI, o la renovación de los situados en torno al Auditorio o San Francisco, la reurbanización de los parques Hermanos Machado, Arrabal, Federico García Lorca, y Las Angustias, junto a los Parques Empresariales Inteligente.

Además, la instalación de cámaras de videoregulación y smart city en pro de la seguridad y prevención de delitos. Así ha querido ofrecer indicadores concretos que demuestran la "eficiencia de la inversión pública". Al hilo, ha explicado que "se han creado 535 nuevas plazas de aparcamientos públicos para mejorar la movilidad y se han renovado otras 306 plazas; se han eliminado más de 8.000 coches diarios del centro urbano con la construcción del vial intermedio-circunvalación norte sur, se han generado 2.380 metros cuadrados de nuevos equipamientos públicos destinados a la Igualdad, a la Juventud o la participación vecinal que cuentan con una participación de más de 1.500 personas al mes en sus actividades".

Asimismo, se han puesto en servicio nuevos centros turísticos, como el Molino de la Mina que generan 10.853 visitas al año, construido 10.000 metros cuadrados de nuevas zonas peatonales, como las calles La Mina y Orellana, 50.000 metros cuadrados de nuevos parques públicos; 3.300 nuevos empleos generados por la inversión pública --tanto directos como indirectos--, con la apertura de nuevos negocios y actividades empresariales.

También se han creado nuevos mecanismos de prevención de inundaciones con nuevas infraestructuras hidráulicas, y en seguridad 169 nuevas cámaras de videoregulación conectadas con Policía Local, Policía Nacional y Bomberos para mejorar la seguridad. En eficiencia energética se ha mejorado la calificación energética de cinco edificios municipales, y renovado 1.200 luminarias de alumbrado público, con un ahorro del 70% de consumo eléctrico y 280 toneladas de CO2 al año.

Por último, el delegado ha aseverado "el compromiso municipal con el futuro de Alcalá, una Gran Ciudad que requiere nuevas infraestructuras propias de esta consideración como, por ejemplo, un centro urbano comercial y peatonal, aparcamientos disuasorios, nuevas zonas verdes y plazas públicas, más seguridad y mejores infraestructuras en las que seguimos trabajando".