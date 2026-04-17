Alcalá de Guadaíra (Sevilla) abre el plazo de ayudas a Educación 2026 con más de 123.000 euros hasta el 8 de mayo

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, junto a unos alumnos. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha abierto este viernes el plazo de solicitud de la convocatoria de subvenciones 2026 en régimen de concurrencia competitiva de la Delegación de Educación, dotada con un importe global superior a los 123.000 euros, que permanecerá abierto hasta el próximo 8 de mayo.

En concreto, la convocatoria se estructura en tres líneas: la Línea 1, destinada a subvenciones para actividades educativas complementarias y extraescolares a través del Consejo Escolar Municipal, con una dotación de 18.000 euros; la Línea 2, dirigida a actividades educativas complementarias y extraescolares a propuesta de la Delegación de Educación, con 15.235,40 euros; y la Línea 3, orientada a proyectos socioeducativos de lucha contra el absentismo y el abandono escolar a través de las AMPAs de centros de secundaria, con una dotación de 90.000 euros.

La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha anunciado el plazo destacando que esta iniciativa es "una muestra más de la apuesta municipal por la educación pública de calidad basada en la difusión de valores sociales positivos y responsables, la igualdad de oportunidades, en el apoyo a los equipos docentes y el desarrollo personal y social de los estudiantes más allá de las actividades académicas". "Sin estas subvenciones, muchas de las iniciativas que apoyamos, en torno a unas 50 al año, no podrían realizarse", ha subrayado.

Por su parte, el delegado municipal de Educación, Pablo Chain, ha explicado que los objetivos de las subvenciones de las líneas 1 y 2 son diversos y están dirigidos a centros educativos, AMPAs y asociaciones de alumnado, además de, en el caso de la línea 2, a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos educativos. "Estas subvenciones permiten impulsar iniciativas de coeducación, inclusión, igualdad, tolerancia y convivencia, así como la conservación del medio ambiente, la promoción de hábitos de vida saludables y sostenibles, y el conocimiento de la historia local", ha señalado.

En este contexto, ha explicado que cada año se financian proyectos de distinta naturaleza, como periódicos escolares, huertos educativos, aulas de historia y arte, actividades de promoción de las ciencias, talleres literarios y de teatro, iniciativas de nutrición, medio ambiente, inclusión o igualdad, así como propuestas vinculadas a las tradiciones y la historia de Alcalá, como el pan, el carnaval o el patrimonio local. "Estos proyectos demuestran que en los centros educativos se realiza un trabajo muy amplio más allá de las clases, incorporando contenidos clave para el desarrollo personal del alumnado de forma transversal y con iniciativas muy bien elaboradas", ha añadido el delegado.

Por último, Chain ha destacado la importancia de la línea 3 para mejorar la convivencia en los centros de secundaria y fomentar la motivación de los jóvenes para el estudio como "forma de labrarse el mejor futuro". Las subvenciones a las AMPAs de secundaria han permitido desarrollar proyectos que favorecen aspectos como la autoestima del alumnado, la gestión emocional, el desarrollo de capacidades y metas educativas y laborales, la resolución de conflictos, la igualdad y el pensamiento crítico, además de ofrecer apoyo y formación tanto al profesorado como a las familias.