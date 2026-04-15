Alcalá de Guadaíra (Sevilla) anuncia el comienzo de los primeros cursos de su programa de empleabilidad Relanza-T

Primeros itinerarios formativos del programa del empleabilidad Relanza-T. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) ha anunciado este miércoles que ya han comenzado los primeros itinerarios formativos del programa del Consistorio, Relanza-T, orientado a mejorar la empleabilidad de alcalareños mediante la formación especializada y gratuita en sectores de alta demanda laboral.

Según ha recogido la Administración local en una nota, la pasada semana comenzaba el curso de 'Actividades Auxiliares de Comercio', este pasado martes se iniciaba el de 'Actividades Auxiliares de Almacén 1', hoy mismo le ha tocado el turno al de 'Operación de Sistemas Informáticos', y mañana lo hará el de 'Actividades Auxiliares de Almacén 2'.

Asimismo, próximamente se iniciarán las clases para el alumnado de 'Desarrollo de Aplicaciones con Tecnología web' y de 'Soldadura con Electrodo Revestido y TIG'. Así lo ha explicado la delegada municipal de Empleo, Paula Fuster, quien ha incidido en que este viernes 17 de abril termina el plazo de solicitud de otros 19 itinerarios formativos específicos en sectores tan demandados como la industria, construcción, alimentación y restauración, tecnología, medioambiente o estética.

"El diseño de todas las propuestas se basa en el análisis actualizado de las necesidades del tejido productivo local, así como en la colaboración con entidades, centros formativos y empresas", ha comentado Fuster, puntualizando que "con un total de 31.570 horas formativas, RELANZA-T cuenta en total con 62 itinerarios compuestos por formación específica, transversal y complementaria".

Fuster ha reiterado el compromiso municipal con el empleo por su importancia para la vida de las personas: "este proyecto, que va a beneficiar a más de 800 personas, tiene una gran capacidad para mejorar un aspecto de la vida de las personas clave para su desarrollo económico, social y emocional y por tanto prioritario para nuestro Equipo de Gobierno, el empleo".

"Estoy convencida de que desde las administraciones locales tenemos la posibilidad y el deber de trabajar en esta materia y de que podemos hacer aportaciones muy importantes", ha añadido.

El proyecto Relanza-T cuenta con una financiación aproximada de 5,7 millones de euros, procedentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cofinanciados en un 85% por el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Desde el Ayuntamiento se destaca la meticulosidad con el que se ha diseñado el proyecto, contando con todos los actores involucrados en el empleo. Desde la propia administración, hasta las entidades y los centros formativos y las empresas.