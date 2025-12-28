Alcalá de Guadaíra (Sevilla) comienza los trabajos de replantación y adecuación de la Plaza de España

Usuarios del programa ‘Alcalá Emplea en Verde +’ trabajando en la replantación y adecuación de la Plaza de España del municipio. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

La Plaza de España de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) está siendo objeto de los trabajos de renovación de plantas y de superficie por las personas adscritas al programa 'Alcalá Emplea en Verde +'. En concreto, la intervención en esta plaza consiste en la preparación de los parterres para la reposición de nuevas plantas ornamentales, además de la renovación de las zonas de paseo con nuevas capas de albero.

Gracias al programa 'Alcalá Emplea en Verde +', a lo largo de los próximos meses los usuarios van a combinar trabajo específico y formación efectiva, con el que obtendrán el certificado de profesionalidad de nivel 2 en Instalaciones y Mantenimiento de Jardines y Zonas verdes, en una de las tres ediciones que contempla esta iniciativa.

La delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Luisa Campos, ha realizado una visita para comprobar el curso de los trabajos y compartir con las personas que los realizan sus impresiones sobre la formación que vienen recibiendo. Campos ha declarado en una nota de prensa que "el programa 'Alcalá emplea en Verde +' es otro más de los compromisos del equipo de Gobierno municipal por mejorar la empleabilidad local fomentando la capacitación de salidas al mercado laboral vinculadas a la transición ecológica y la sostenibilidad".

Para la delegada, "con esta iniciativa, Alcalá de Guadaíra refuerza su apuesta por un futuro verde y sostenible, en el que la formación gratuita, la inclusión y la protección del entorno natural se convierten en motores de desarrollo local".

Las tres ediciones que se contemplan en 'Alcalá Emplea en Verde+' se han puesto en marcha por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la empresa pública Aira Gestión Ambiental. Se trata de un proyecto que se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, a través del programa Empleaverde+ y se cofinancia por le Unión Europea por el FSE+ (Fondo Social Europeo Plus).